我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

山東每周往返墨爾本 小伙72小時極限走讀 3月往返12趟

中國新聞組／北京14日電
許光利今年「國際走讀」期間的部分航班紀錄。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
許光利今年「國際走讀」期間的部分航班紀錄。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

28歲許光利在澳洲墨爾本留學8年，今年是他碩士研究生最後一年，他規畫了自己的「國際走讀」生活，3個多月每周搭機往返家鄉山東德州和澳洲墨爾本間上課總共12趟。他將72小時極限走讀的經歷發布在網上，獲得超10萬次轉發。有網民讚他「好牛啊，佩服」，也有網民說「有錢就是任性」。

據齊魯晚報報導，早上7點從德州出發，上午11點從濟南遙牆機場起飛，下午2點落地廈門，晚上10點多再次起飛，10幾個小時後的當地時間上午9點半到達墨爾本。當地時間晚上7點半開始上課，隔天當地時間中午12點左右起飛，北京時間下午6點落地廈門，晚上8點落地濟南，隨後回到德州。

為上一堂課，在3天的時間內往返山東德州和澳洲墨爾本，這是過去3個月許光利幾乎每周都要經歷的「瘋狂」留學生活。他把自己稱做「國際走讀生」。

許光利在墨爾本留學8年，本科學遊戲設計與開發，研究生主攻藝術管理。他表示，萌生「國際走讀」想法源於一同在墨爾本留學的女朋友先完成課業回國，自己一個人在墨爾本感覺生活有點枯燥，考量研究生最後一個學期每周只有一節課，許光利也想多回家陪陪家人，於是決定走讀，「正好回國玩一玩，也看看國內的就業環境，想想未來的打算」。

許光利將自己國際走讀的行程拍成了視頻，發布到了社交平台。最熱門的一部已經收到上萬條評論，超10萬次轉發。 許光利說，從7月到10月底3個半月往返德州和墨爾本11次，「平均算下來每次往返的花費約6000元（人民幣，下同）」。他以前在墨爾本租房的費用每月是1萬元，再加上日常開銷，差距不大。

許光利說，自己比較獨立，所以當自己決定走讀時，家人並沒有干預，女朋友也支持，「身邊朋友知道後，都覺得好酷，還有人評論說『東西南北中，好腚在山東』 」。

國際走讀難免遇到突發狀況。例如有一次遇到颱風天氣，飛機在上海延誤了五、六個小時，好在後續時間追回了一些，比預計到達墨爾本的時間晚了1個小時，沒有耽誤上課。

許光利說，走讀的機票自己通常會提前兩三天到1周購買，每次的航班和轉機地都不同。10月底，他剛結束了自己的研究生課程，也暫時告別了「國際走讀」的生活。

許光利覺得，只要自己喜歡，自己覺得可以，即使是一些別人看來很瘋狂，很可笑的事情，自己就可以去做，「年輕人不要給自己的人生留下遺憾，不要被他人定義，不要束手束腳，要勇敢自由選擇自己想要的生活。

德州 澳洲 就業

上一則

港「情緒通」日接340來電多涉精神困擾 急救員陪度難關

下一則

這也學…模仿李子柒的越南博主也停更3年 網嘲東施效顰

延伸閱讀

山東一大學火災 學生撤離須刷臉 校方「保障安全說」挨轟

山東一大學火災 學生撤離須刷臉 校方「保障安全說」挨轟
「11元拍下乳山海景房」是真的 後面還有更多房1元起拍

「11元拍下乳山海景房」是真的 後面還有更多房1元起拍
川普勝選隔天 中太陽能業者「天合光能」賣掉德州大廠

川普勝選隔天 中太陽能業者「天合光能」賣掉德州大廠
華郵：X平台更新條款 官司改由德州聯邦保守派法官審理

華郵：X平台更新條款 官司改由德州聯邦保守派法官審理

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼