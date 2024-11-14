山東每周往返墨爾本 小伙72小時極限走讀 3月往返12趟

許光利今年「國際走讀」期間的部分航班紀錄。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

28歲許光利在澳洲 墨爾本留學8年，今年是他碩士研究生最後一年，他規畫了自己的「國際走讀」生活，3個多月每周搭機往返家鄉山東德州 和澳洲墨爾本間上課總共12趟。他將72小時極限走讀的經歷發布在網上，獲得超10萬次轉發。有網民讚他「好牛啊，佩服」，也有網民說「有錢就是任性」。

據齊魯晚報報導，早上7點從德州出發，上午11點從濟南遙牆機場起飛，下午2點落地廈門，晚上10點多再次起飛，10幾個小時後的當地時間上午9點半到達墨爾本。當地時間晚上7點半開始上課，隔天當地時間中午12點左右起飛，北京時間下午6點落地廈門，晚上8點落地濟南，隨後回到德州。

為上一堂課，在3天的時間內往返山東德州和澳洲墨爾本，這是過去3個月許光利幾乎每周都要經歷的「瘋狂」留學生活。他把自己稱做「國際走讀生」。

許光利在墨爾本留學8年，本科學遊戲設計與開發，研究生主攻藝術管理。他表示，萌生「國際走讀」想法源於一同在墨爾本留學的女朋友先完成課業回國，自己一個人在墨爾本感覺生活有點枯燥，考量研究生最後一個學期每周只有一節課，許光利也想多回家陪陪家人，於是決定走讀，「正好回國玩一玩，也看看國內的就業 環境，想想未來的打算」。

許光利將自己國際走讀的行程拍成了視頻，發布到了社交平台。最熱門的一部已經收到上萬條評論，超10萬次轉發。 許光利說，從7月到10月底3個半月往返德州和墨爾本11次，「平均算下來每次往返的花費約6000元（人民幣，下同）」。他以前在墨爾本租房的費用每月是1萬元，再加上日常開銷，差距不大。

許光利說，自己比較獨立，所以當自己決定走讀時，家人並沒有干預，女朋友也支持，「身邊朋友知道後，都覺得好酷，還有人評論說『東西南北中，好腚在山東』 」。

國際走讀難免遇到突發狀況。例如有一次遇到颱風天氣，飛機在上海延誤了五、六個小時，好在後續時間追回了一些，比預計到達墨爾本的時間晚了1個小時，沒有耽誤上課。

許光利說，走讀的機票自己通常會提前兩三天到1周購買，每次的航班和轉機地都不同。10月底，他剛結束了自己的研究生課程，也暫時告別了「國際走讀」的生活。

許光利覺得，只要自己喜歡，自己覺得可以，即使是一些別人看來很瘋狂，很可笑的事情，自己就可以去做，「年輕人不要給自己的人生留下遺憾，不要被他人定義，不要束手束腳，要勇敢自由選擇自己想要的生活。