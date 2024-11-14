我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

中國明年大學畢業生將達1222萬 青年就業壓力破表

記者陳湘瑾／即時報導
中國年輕人就業不易，圖為10月底山西太原一場徵才大會上，求職者搶著手機掃碼獲取企業的招聘訊息。 （中新社 ）
中國年輕人就業不易，圖為10月底山西太原一場徵才大會上，求職者搶著手機掃碼獲取企業的招聘訊息。 （中新社 ）

據統計，中國2025屆全國普通高校畢業生規模預計將達到1222萬人，比起今年再增加43萬人，續創歷史新高，明年大學畢業生的就業壓力恐將更大。為此，教育部、人力資源社會保障部14日聯合召開工作會，部署做好2025屆高校（大學）畢業生就業創業工作。

此外，教育部日前也發布通知，嚴禁招募單位發布含有限定985高校、211高校等字樣的招募資訊。

根據中國統計局10月22日公布的數據，9月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.6%，雖相較8月失業率18.8%有所緩和，但仍處於高位。統計局副局長盛來運10月18日在記者會上曾表示，目前就業結構性矛盾比較突出，青年就業壓力比較大，失業率還是偏高。

中國教育部部署各地各大學實施「2025屆全國普通高校畢業生就業創業促進和服務體系建設行動」。據介紹，9月以來各地各大學已展開招募活動5.5萬場，提供職缺資訊1,093萬條。

此外，教育部12日發布「教育部關於做好2025屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知」，當中羅列21點工作項目，要求促進人才培養與經濟社會發展供需適配、充分發揮促就業政策的引領作用、開發更多有利於發揮所學所長的就業職位、做實做細就業指導幫扶以及提升高校畢業生就業工作保障水平等。

通知中第21條提到「各地各高校要嚴格落實校園招聘『三嚴禁』要求，積極營造公平就業環境」，意指嚴禁發布含有限定985高校、211高校（如北京大學、清華大學、中國人民大學等）等字樣的招募資訊，嚴禁發布違反有關性別、戶籍、學歷等歧視性條款，嚴禁發布虛假和欺詐等非法就業資訊。

不過網友普遍對上述提到招募不得限制畢業學校的要求不抱有期待，有人表示「你投你的，我卡我的」、「沒有限制，沒有規定，但是就不要你」、「招聘有時候也不寫限男女，但篩選簡歷的時候還不是卡性別」、「做可以，但是不能明說」。

就業 教育部 歧視

上一則

最長的夏天...廣州今年已入夏235天 創1961年以來新紀錄

下一則

自駕阿姨 蘇敏出走4年找到內心自由

延伸閱讀

山東一大學火災 學生撤離須刷臉 校方「保障安全說」挨轟

山東一大學火災 學生撤離須刷臉 校方「保障安全說」挨轟
川普承諾教改 擬撤除教育部 限制覺醒教育、大學左傾、跨性別活動

川普承諾教改 擬撤除教育部 限制覺醒教育、大學左傾、跨性別活動
陸軍預備課程「補習班」見效 新兵入伍及格率提升

陸軍預備課程「補習班」見效 新兵入伍及格率提升
簽證政策收緊使外籍生人數驟減 英大學面臨財務困境

簽證政策收緊使外籍生人數驟減 英大學面臨財務困境

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼