海口餐廳貼逃單者照片追債 網挺：不需考慮小偷權益

海口一家餐廳將逃單客人的照片公開貼在店門口，引發關注（取材自微博）

餐廳遇到顧客逃單怎麼辦？海南海口一家茶餐廳直接把逃單者的照片公開在店門口，還配上「認識他嗎？」「吃東西，不買單，可恥」的文字，希望以此逼迫當事人主動上門償還餐費，引發熱議。律師則表示，逃單情節嚴重可能構成犯罪，但商家未經本人同意公開張貼他人的肖像，涉嫌侵權。

新聞晨報引述南海網、南國都市報報導，海口市一家茶餐廳在一樓入口處、通往二樓的通道以及店內多處醒目位置，張貼了多名顧客的視頻截圖，其中一張日期為2024年9月28日的圖片中，一名男子還抱著一個孩子，均被無碼公布。

店家張貼的圖片還分別配文：「認識他嗎？人模狗樣，為60元跑單」、「吃東西，不買單。可恥！」、「為人之父，跑單可恥！」、「吃霸王餐，可恥！」

餐廳負責人趙女士表示，餐廳外場面積約1500多平方米，還有6個包廂，平時客人較多，她到店內工作幾個月，已多次遇到顧客逃單情況。「比方有人用餐後把單子拿起來直接走掉，這不是故意要跑單嘛？我們就是想通過這樣的方式，讓跑單者得到消息主動上門加倍還款。」

趙女士表示，對於多次出現的逃單行為，老闆很生氣，即使當事人主動上門還款，他們也要進行懲罰性賠償，按照逃單金額的5倍償還才行。據她透露，之前有一名逃單者主動上門協商還款，因其只願意償還本金，拒絕5倍支付，雙方未能談攏。

對於將逃單者照片公之於眾，有人質疑涉嫌侵犯當事人肖像權，趙女士稱，此舉實屬無奈，他們有自己的法務，已諮詢過法務。但律師表示，根據「中華人 民共和國民法典」規定，每個人的肖像權都受法律保護，店家未經本人同意公開張貼他人的肖像，涉嫌侵權。網友則聲援店家舉動，稱「這餐廳做的對！這樣說吧，停車如果亂停不被罰，能把人行道都停滿，餐廳如果買單靠自覺，能一天就把店吃垮」，也有人認為逃單者本身就做錯事，不需要考慮「小偷的權益」。