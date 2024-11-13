明年多2天假 除夕恢復放假 中國民眾小確幸

中國明年除夕恢復放假，民眾春節將會有八天長假。圖為今年2月10日，遊客在春節假期逛北京龍潭廟會。( 中新社)

中國國務院 12日公布明年休假安排，明年中國民眾將會多出兩天假，即農曆除夕和5月2日。根據官方通知，2025年，中國民眾將會有三個長假，包括：春節將放假八天，五一勞動節 放假五天，十一放假八天。據悉，這次調整是積極回應了民眾希望有更多閒暇時光的期待。人民日報12日發文指出，群眾可以更加充分和靈活自主假期安排，這次調整還能對擴大消費、推動服務業特別是旅遊休閒業的發展。

中國今年春節除夕不放假，而是從大年初一才開始放假，曾引發民眾高度不滿。在被罵翻後，中國國務院辦公廳又下發通知，強調鼓勵各單位「安排職工在除夕休息」。而根據最新通知，明年將恢復春節連假從除夕開始放。

消息12日公布後，引起廣大民眾的熱烈討論，紛紛在社交平台大讚「好消息」，「終於把除夕算進去了，可以提前一天回家過年」、「每年多放兩天假」、「抓緊買好機票準備出遊」。

2025年中國休假安排為：

一、元旦：1月1日（周三）放假1天，不調休。

二、春節：1月28日（農曆除夕、周二）至2月4日（農曆正月初七、周二）放假調休，共八天。1月26日（周日）、2月8日（周六）上班。

三、清明節：4月4日（周五）至6日（周日）放假，共三天。

四、勞動節：5月1日（周四）至5日（周一）放假調休，共五天。4月27日（周日）上班。

五、端午節 ：5月31日（周六）至6月2日（周一）放假，共三天。

六、十一、中秋節：10月1日（周三）至8日（周三）放假調休，共八天。9月28日（周日）、10月11日（周六）上班。