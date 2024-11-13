珠海航展 小鵬「陸地航母」首飛 國航成中產C929全球首客

小鵬匯天「陸地航母」分為陸行體和飛行體兩部分，飛行體為電動六軸六槳構型的航空器，機身主體結構和槳葉採用碳纖維材料，兼顧高強度和輕量化。（取材自微博）

中國國產大飛機C929首個意向客戶現身，中國國航與中國商飛12日在珠海航展現場簽署C929客機首家用戶框架協議。中通社報導，中國商飛與海航航空集團簽下130架飛機訂單，包括60架C919飛機確認訂單和40架C909飛機確認訂單；與多彩貴州航空簽署30架C909飛機訂單，其中20架為確認訂單，十架為意向訂單。另外，飛行汽車來了，小鵬汽車「陸地航母」在珠海全球首飛並開啟預訂。

財聯社引述現場資料稱，C929寬體客機典型3艙座位數282個，全機長63.8m，翼展63.9m。

綜合新華社、央視等中國媒體報導，C929寬體客機座級280座，航程1萬2000公里，正在開展初步設計工作。該款客機為中國按國際通行適航標準自行研製，且具有自主知識產權。廣泛滿足全球國際間、區域間航空客運市場需求。

據新華社報導，國航在8月28日接收了首架C919飛機，並於9月10日成功商業首飛，已順利執飛北京—上海、北京—杭州航線。截至目前為止，國航共引進2架C919、31架C909（國產支線客機ARJ21新增商業名稱為C909）。

此外，中國商飛在中國航展上正式宣布ARJ21新增商業名稱C909，該飛機截至目前已交付150架，載客量約1700萬人次，飛行時長達50萬小時，在中國支線航空機隊占比達到60%。

另外，在低空經濟浪潮下，中國造車新勢力小鵬涉足飛天汽車，旗下公司小鵬匯天分體式飛行汽車「陸地航母」飛行器12日在珠海進行全球公開首飛，全程採用自動駕駛，並於同日開啟先飛預訂通道。

財聯社報導，小鵬匯天分體式飛行汽車「陸地航母」飛行器在12日下午2時30分進場珠海蓮洲機場，2時38分起飛，首次展示「低空直線加速」、「螺旋上升」、「勻速降高」和「精準降落」四大飛行科目。

小鵬匯天方面表示，目前小鵬匯天飛行汽車智造基地已在建設中，這是全球首個利用現代化流水線進行大規模量產的飛行汽車工廠，將用於生產分體式飛行汽車「陸地航母」的飛行器部分，規畫年產能1萬台，計畫明年第三季竣工，飛行汽車將在2026年量產交付。