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見證AI助力跳水 全紅嬋站台百度世界大會

記者黃雅慧／即時報導
百度世界大會於12日在上海世博中心舉行，會上在提及體育應用段落，邀請中國三位跳水選手陳芋汐、全紅嬋與曹緣到場現身說法。（截圖自好看視頻＠科技陳談）
百度世界大會於12日在上海世博中心舉行，會上在提及體育應用段落，邀請中國三位跳水選手陳芋汐、全紅嬋與曹緣到場現身說法。（截圖自好看視頻＠科技陳談）

巴黎奧運會拿下兩塊金牌的跳水選手全紅嬋12日站台百度世界大會上指出，在巴黎奧運期間自己長胖了，文心大模型AI系統幫助她進行動作調整與訓練。

第一財經報導，全紅嬋說：「巴黎周期自己也長胖了，做動作感覺和之前不一樣了，這套系統可以多角度還原我的動作，每到結束後教練都會給我看，同時也會和之前的動作對比，幫我把動作做得更好。」

此前，百度和中國國家跳水隊開展技術合作，研發智慧跳水輔助訓練系統，為運動員科學訓練提供技術支撐。

百度首席技術官王海峰透露，不僅是跳水，文心大模型的體育解決方案已經拓展到游泳、攀岩、體操等6支國家隊的日常訓練中，同時也在推動基於AI技術的傳統武術、太極拳、八段錦等運動的智慧指導。

在AI晶片遭美國制裁取得困難下，大陸方面正持續力拚應用，百度世界大會於12日便以「應用來了」為題在上海世博中心舉行。該會是百度一年一度最重要的戰略、技術與產品發布會。會上在提及體育應用段落，邀請中國三位跳水選手陳芋汐、全紅嬋與曹緣到場現身說法。

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在會上表示，大模型行業過去24個月最大的變化是大模型基本消除了幻覺，回答問題的準確性大幅提升。目前文心大模型最新的日均調用量已經來到15億，較半年前（2億調用量）增長至7.5倍。

百度 巴黎奧運 全紅嬋

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