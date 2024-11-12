湖南3歲童穿尿布跳街舞 高難度倒立讓觀眾都驚呼

蹦蹦在家裏練習街舞。（取材自封面新聞／受訪者提供）

近日，一段3歲小男孩穿尿布參加街舞比賽的視頻引發關注。小男孩戴著帽子，神情有些緊張，但比賽音樂一響，他立即跟著節奏搖擺，還做出了倒立等難度較高的動作，引發網友點讚。小孩的父親羅先生從事街舞行業，他並沒有系統性培養小孩跳舞，只是從小好動的孩子透過模仿他，學會了街舞的高難度動作。

封面新聞、九派新聞報導，羅先生介紹，小孩名叫蹦蹦，今年3歲半，蹦蹦是他的第二個孩子，家裡還有一個姐姐，「平時我自己會在家做倒立，進行體能鍛鍊，蹦蹦沒事就在那邊跟著模仿，沒想到模仿著看著看著，他就比我倒立得好了。」

羅先生一家住在湖南常德市，今年，羅先生給蹦蹦報名參加了第二屆全國街舞錦標賽，比賽11月9日在湖南長沙舉行。羅先生說，「這是蹦蹦第一次參加正式比賽，蹦蹦對跳舞充滿熱情，打算讓他接受專業的訓練，所以就帶他報名了最高規格賽事，他比賽不怯場，還想拿冠軍，他從小就喜歡動，喜歡運動。」

羅先生說，現在，蹦蹦晚上睡覺要穿尿布，比賽時間長怕尿褲子，他們也會給蹦蹦穿尿布。但羅先生沒想到的是，蹦蹦在賽場跳舞的樣子被拍攝發到網絡上之後，引發了大量關注。

報導指出，3歲半的蹦蹦接觸街舞大概1年，這次比賽中，蹦蹦是所有參賽選手中年齡最小的，最後他在300位選手中拿到140多名。對於這個名次，羅先生表示十分滿意，「蹦蹦上台前還哭了，但是上台後表現很自然，我覺得要是我第一次上去都不一定這麼好」。

羅先生表示，原本只是想帶著孩子玩玩，但出乎他意料的是，孩子開始練習後，身體素質比之前好許多，「之前他會感冒流鼻涕，但練街舞之後很少感冒了，有網友看他跳舞時穿得那麼少，怕他著涼，其實他平常在家就這麼穿的。」