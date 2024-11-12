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天貓589品牌成交破億 今年「不卷價格卷性價比」

中國新聞組／北京12日電
在「雙十一」購物節11月11日當天，中國付平台「支付寶」卻傳出故障消息。（路透）
在「雙十一」購物節11月11日當天，中國付平台「支付寶」卻傳出故障消息。（路透）

史上最長雙11購物節在持續近一個月後收官。今年雙11在政府補貼的帶動下，家電家居用品大爆發，平台呈現「不卷價格卷性價比」的趨勢。分析指出，在部分頭部網紅主播翻車後，專業主播的品質直播模式有望成為行業主流。

華爾街見聞報導，天貓公布雙11數據，雙11全周期，589個品牌成交額破億，同比去年增長46.5%，刷新歷史紀錄。考慮到10月31日晚8點天貓雙11現貨開賣時公布，今年雙11開啟以來成交破億的品牌累計373個，可以估算得出，11天內，成交額突破1億元的品牌增長約58%。

京東公布，截至11月11日23點59分，2024年京東11.11購物用戶數同比增長超20%，京東采銷直播訂單量同比增長3.8倍。超過1.7萬個品牌成交額同比增長超五倍，超3萬個中小商家成交額同比增長超兩倍。

新華日報指出，今年雙11的另一轉變，就是所有平台都「不卷價格卷服務」，今年幾乎不提「全網最低價」。

京東雙11啟動儀式現場的主題詞被鎖定在「又便宜又好」、「不希望行業過度內卷」。阿里巴巴集團副總裁吳嘉表示，今年雙11希望通過一系列手段，讓有品質和保障服務的商家形成穩定的價格，保證品牌和商家擁有更強的自主定價權。拼多多則升級了商家服務費退免權益，雙11前夕將「先用後付」訂單的技術服務費下調了40%。

分析人士指出，今年抖音雙十一最大的變化之一可能是部分超頭主播的缺席，比如因美誠月餅等事件翻車的瘋狂小楊哥。對比網紅直播帶貨模式，今年專業主播和品牌貨盤協同的品質直播模式有望成為行業主流。

另外，雙11當天「支付寶」卻傳出故障消息，有許多網友在支付訂單時卻顯示「交易創建失敗，請重試」。雖然支付寶很快維修完成，但網友笑說「支付寶也是勸我理性消費了一把」。

支付寶 華爾街 拼多多

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