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也許你來過？西安昔日最大遊樂園5.6折、1182萬賣給杭企

中國新聞組／北京12日電
西安未央湖遊樂園以1182萬元拍出。（取材自極目新聞）
西安未央湖遊樂園以1182萬元拍出。（取材自極目新聞）

西安昔日最大遊樂園賣出去了！西安未央湖遊樂園有限公司100%股權以1182萬元（人民幣，下同，約164萬美元）拍賣成功，相當於打了5.6折，被杭州大愚投資吃下。

極目新聞報導，經歷中止、流拍波折後，西安未央湖遊樂園以底價1182萬元成交，此次拍賣吸引1999次圍觀，僅1人報名出價。之前未央湖公司也曾上架拍賣，但都因無人出價等因素流拍。

未央湖遊樂園對西安市民是非常熟悉的存在，該園區於1997年5月建成，占地約780畝，其中水域面積約350畝，曾是西北最大人工湖之一。20年前是西安遊樂項目最多、設備最全的大型遊樂園，擁有40餘種現代化遊樂設施，包括78.8米的蹦極塔、超大摩天輪等，是市民休閒度假首選。不過，隨著城市發展，新建公園、主題樂園湧現，未央湖遊樂園逐漸失去了往日吸引力，經營效益大為縮減。

為了求生，未央湖遊樂園自2024年1月起免門票，並劃分為十大功能區，每一功能區域招一家商戶進行投資。但關鍵的遊樂設施老舊且已關閉，園區部分區域也缺乏必要維護，招商效果有限。一家遊樂項目經營者表示，現在多是家長帶孩子來玩，節假日、暑假期間遊客會多一些，「問題是園區整體還沒有做起來，也缺乏對外宣傳。」

如今隨著經營權易主，這座曾是西安最大遊樂園的園區是否能涅槃重生，關鍵在於是否有資金挹注，資深文商旅策劃人士夏強表示，過去國內遊樂園、主題公園主要通過「旅遊+地產」的商業模式來解決資金問題，同時也解決產業化發展的商業模式問題，但在房地產逐漸失去「輸血」功能後，意味著遊樂場、主題公園需要更多提升自身經營能力去應對挑戰。

未央湖遊樂園是西安人熟悉的存在。（取材自極目新聞）
未央湖遊樂園是西安人熟悉的存在。（取材自極目新聞）

拍賣 投資 房地產

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