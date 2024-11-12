還在初步設計階段 中國國產大飛機C929首個意向客戶現身

圖為在本屆珠海航展上展示的大陸國產大飛機「C929」模型。（中新社）

中國國產大飛機C929首個意向客戶現身，中國國航與中國商飛12日在珠海航展現場簽署C929客機首家用戶框架協議。

財聯社引述現場資料稱，C929寬體客機典型3艙座位數282個，全機長63.8m，翼展63.9m。

綜合新華社、央視等中國媒體報導，C929寬體客機座級280座，航程12000公里，正在開展初步設計工作。該款客機為中國按國際通行適航標準自行研製，且具有自主知識產權。廣泛滿足全球國際間、區域間航空客運市場需求。

新華社報導，國航在8月28日接收了首架C919飛機，並於9月10日成功商業首飛，已順利執飛北京—上海、北京—杭州航線。截至目前，國航共引進2架C919、31架C909（國產支線客機ARJ21新增商業名稱C909）

截至2024年10月，國航C919客機累計飛行174架次，安全飛行389小時，運輸旅客2.38萬人次；C909客機累計執行航班4.6萬架次，安全飛行8.1萬小時，運輸旅客304萬人次。

此外，中國商飛在中國航展上正式宣布ARJ21新增商業名稱C909，該飛機截至目前已交付150架，載客量約1700萬人次，飛行時長達50萬小時，在中國支線航空機隊佔比達到60%。