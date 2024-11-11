另類雙11商機 中國「職業打假人」賣課程、月入10萬

張行的朋友圈截圖。（取材自澎湃新聞）

「雙11」促銷戰開打，「職業打假人」也迎來商機。近日有不少自稱職業打假人在短影音平台吸收徒弟賣培訓課，稱可通過「打假」買一賠十賺錢、幫商家惡搞同行，有人收了150多個徒弟，月入5萬（人民幣，下同，約6964美元）到10萬元（約1.4萬美元），徒弟多時一單就能獲超過10萬元賠償。不過有律師認為，若培訓內容包括惡意偽造產品品質問題來威脅商家索償，則明顯屬敲詐勒索，已經違法。

澎湃新聞報導，「職業打假」已成為中國新興行業，也因此衍生出收徒弟、賣課程等產業鏈，不少自稱是職業打假的人在網路上分享「打假日入過千、月入過萬」經歷，吸引人們拜師學藝，課程價格在幾十元到上千元不等。

不過，有些人的「生意」範圍已經超越單純打假，聲稱還可以幫商家「搞」同行。

職業打假人張行（化名）說，雙11是假貨最多、最賺錢的時候，開班收徒弟效果也最好。張行有150多名徒弟，一人收學費2000元，教學內容包括三無、3C、執行標準、進網許可、化妝品、假酒、食藥、醫美、京東、抖音 一賠三、拼多多 十倍券等。他每個月收入從5萬元到10萬元不等，徒弟多的時候一單能賺超過10萬元。

「打假師父」發布的商家賠償轉帳截圖。（取材自澎湃新聞）

另一名主打食品類的假貨的職業打假人小丘（化名）表示，打假主要專注在網購維權上，因為危險性較小，「吃透幾部法律，隨便月入上萬不成問題」。他說，若遇到商家不賠償，就會舉報商家，很多商家到這一步就會選擇破財免災。

報導指出，中國「食品安全法」規定了「退一賠十」的懲罰性賠償規則，「消費者權益保護法」則規定消費者若遇到消費欺詐可以要求「退一賠三」，不少職業打假人正是依照這兩條規定，打假並索賠。

上海潤申律師事務所律師石彬和陳詩說，現行法律未對職業打假人作出定義，但如若所培訓教授的內容包括如何惡意偽造產品品質問題，來威脅商家索取賠償，就屬於敲詐勒索犯罪行為。