我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

鄭州大學生被禁夜騎改徒步到開封 大學封校「回到疫情時」

記者陳宥菘／綜合報導
「夜騎開封」被按下暫停鍵後，年輕人改徒步去開封。（取材自微博）
「夜騎開封」被按下暫停鍵後，年輕人改徒步去開封。（取材自微博）

鄭州女大生只為嚐上一口灌湯包「夜騎開封」，意外掀起年輕人夜騎風潮，數以萬計的名鄭州大學生模仿上路。然而，在官方勸阻後，輿論風向也鼓勵轉為降溫，河南更有多所大學傳出為此實施封校，禁學生周末外出。網傳視頻顯示，不少大學生不滿夜騎被禁，認為被學校召回「猶如重回新冠封校時」，決定改採徒步，從鄭州步行50公里到開封，話題又上了熱搜。

來源：YouTube

網民對此看法不一，有人認為這也是一種鍛鍊，也有人酸「體測1000米叫苦連天，步行50公里叫不負青春」。

也有網路意見認為，這次「夜騎開封」規模遠勝新冠疫情期間的「白紙運動」，好似「學潮」再起。部分熱血的大學生夜騎時還高舉「自由者無畏」、「自由！我踏馬來辣！」等大旗子，可能已經觸動當局敏感的神經，導致官方對於年輕人夜騎的態度出現明顯轉變。

有大學生夜騎時高舉「自由者無畏」等大旗子，恐已觸動中共官方敏感的神經。（取材自X...
有大學生夜騎時高舉「自由者無畏」等大旗子，恐已觸動中共官方敏感的神經。（取材自X平台）

此外，河南多所大學也相繼發文欲為夜騎開封降溫。例如，河南大學在文章中指出，青春雖無價，但安全不能落下，河寶兒們請注意安全第一位。鄭州大學也發文提醒，青春不只駛在鄭開大道上，讓我們在「校園裡」用passion點燃生活、用活力綻放青春。

三大共享單車公司美團、哈囉、青桔也作出緊急應對，禁止共享單車跨區騎行，否則會遙控鎖車，同時喊話希望大學生能夠慎重考慮並減少此類從鄭州騎行共享單車至開封的行為。

面對共享單車「拒做生意」，鄭州大學生改變策略，決定徒步出遊。根據社交平台視頻，儘管當局在單車道上豎立「禁止單車駛入」的路牌，但有大批年輕人透過徒步形式因應。有網路留言表示，「車能鎖，路能封，可年輕人的心是鎖不了，封不了的。」

河南女子職業學院9日起要求學生因特殊理由離校，需要通知校方人員。（網路圖片）
河南女子職業學院9日起要求學生因特殊理由離校，需要通知校方人員。（網路圖片）

社群訊息顯示，9日起陸續有多間河南高校實施「校園全封閉管理」，例如在聚集10多所高校的龍子湖高校園區內，河南女子職業學院要求學生因特殊理由離校，需要通知校方人員。根據「X」平台「李老師不是你老師」消息，河南工程學院則要求學生持「臨時出門證」方可離校。

鄭州大學生「夜騎開封」熱潮之後，河南工程學院要求學生持「臨時出門證」方可離校。（...
鄭州大學生「夜騎開封」熱潮之後，河南工程學院要求學生持「臨時出門證」方可離校。（取材自X平台）

校方的管制措施引起許多學生不滿，在網上留言表示：「共享單車都不讓出市了，為啥還要把我們拘禁起來防止我們去，真的一點人身自由都沒有了」；有留言氣憤寫道：「哪裡有壓迫哪裡就有反抗」。

但也有周五晚上沒出門的學生表示，自己周末真的有事卻出不了門，開始抨擊出門「跟風」的學生。有留言對此寫道，多所高校當地立斷「一刀切」的封校，「完美製造了內部矛盾，許多河南大學生分不清誰才是你不適生活的真正加害人」。

河南 鄭州 疫情

上一則

海航班機遭鳥擊發動機竄火花 盤旋、放油平安返航羅馬

下一則

空軍「為你」發宣傳片 殲系列「空中4劍客」同框

延伸閱讀

香港建造業廣州招500人才 來了2000大學生應聘

香港建造業廣州招500人才 來了2000大學生應聘
美國空軍大學傑出校友 李廷盛訪母校 與師生交流

美國空軍大學傑出校友 李廷盛訪母校 與師生交流
學潮再起？夜騎熱潮蔓延 中國多地大學生群起效仿

學潮再起？夜騎熱潮蔓延 中國多地大學生群起效仿
馬州12大學生拐騙圍毆1特殊性向男 依仇恨犯罪起訴

馬州12大學生拐騙圍毆1特殊性向男 依仇恨犯罪起訴

熱門新聞

中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

賣大米暴紅 瀋陽女副局長容貌焦慮：美顏不該開那麼大

2024-11-07 05:30
小女孩進入電梯後被一男孩捂嘴，男孩將女孩抱出電梯。（視頻截圖）

江西14歲少年在電梯猥褻7歲女 有護身符免刑責 全網怒

2024-11-05 07:30
一名寶媽意外的引起「瑞士卷風波」。(取材自抖音)

8瑞士卷1家4口怎麼分？全職媽發牢騷讓全網老公汗流浹背

2024-11-07 07:30

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使