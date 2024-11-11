鄭州大學生被禁夜騎改徒步到開封 大學封校「回到疫情時」

「夜騎開封」被按下暫停鍵後，年輕人改徒步去開封。（取材自微博）

鄭州 女大生只為嚐上一口灌湯包「夜騎開封」，意外掀起年輕人夜騎風潮，數以萬計的名鄭州大學生模仿上路。然而，在官方勸阻後，輿論風向也鼓勵轉為降溫，河南 更有多所大學傳出為此實施封校，禁學生周末外出。網傳視頻顯示，不少大學生不滿夜騎被禁，認為被學校召回「猶如重回新冠封校時」，決定改採徒步，從鄭州步行50公里到開封，話題又上了熱搜。

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網民對此看法不一，有人認為這也是一種鍛鍊，也有人酸「體測1000米叫苦連天，步行50公里叫不負青春」。

也有網路意見認為，這次「夜騎開封」規模遠勝新冠疫情 期間的「白紙運動」，好似「學潮」再起。部分熱血的大學生夜騎時還高舉「自由者無畏」、「自由！我踏馬來辣！」等大旗子，可能已經觸動當局敏感的神經，導致官方對於年輕人夜騎的態度出現明顯轉變。

有大學生夜騎時高舉「自由者無畏」等大旗子，恐已觸動中共官方敏感的神經。（取材自X平台）

此外，河南多所大學也相繼發文欲為夜騎開封降溫。例如，河南大學在文章中指出，青春雖無價，但安全不能落下，河寶兒們請注意安全第一位。鄭州大學也發文提醒，青春不只駛在鄭開大道上，讓我們在「校園裡」用passion點燃生活、用活力綻放青春。

三大共享單車公司美團、哈囉、青桔也作出緊急應對，禁止共享單車跨區騎行，否則會遙控鎖車，同時喊話希望大學生能夠慎重考慮並減少此類從鄭州騎行共享單車至開封的行為。

面對共享單車「拒做生意」，鄭州大學生改變策略，決定徒步出遊。根據社交平台視頻，儘管當局在單車道上豎立「禁止單車駛入」的路牌，但有大批年輕人透過徒步形式因應。有網路留言表示，「車能鎖，路能封，可年輕人的心是鎖不了，封不了的。」

河南女子職業學院9日起要求學生因特殊理由離校，需要通知校方人員。（網路圖片）

社群訊息顯示，9日起陸續有多間河南高校實施「校園全封閉管理」，例如在聚集10多所高校的龍子湖高校園區內，河南女子職業學院要求學生因特殊理由離校，需要通知校方人員。根據「X」平台「李老師不是你老師」消息，河南工程學院則要求學生持「臨時出門證」方可離校。

鄭州大學生「夜騎開封」熱潮之後，河南工程學院要求學生持「臨時出門證」方可離校。（取材自X平台）

校方的管制措施引起許多學生不滿，在網上留言表示：「共享單車都不讓出市了，為啥還要把我們拘禁起來防止我們去，真的一點人身自由都沒有了」；有留言氣憤寫道：「哪裡有壓迫哪裡就有反抗」。

但也有周五晚上沒出門的學生表示，自己周末真的有事卻出不了門，開始抨擊出門「跟風」的學生。有留言對此寫道，多所高校當地立斷「一刀切」的封校，「完美製造了內部矛盾，許多河南大學生分不清誰才是你不適生活的真正加害人」。