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學潮再起？夜騎熱潮蔓延 中國多地大學生群起效仿

記者陳宥菘／即時報導
在這波夜期熱潮中，許多參與者高舉「五星旗」與車隊一同前進。（取材自X平台@「李老師不是你老師」）
在這波夜期熱潮中，許多參與者高舉「五星旗」與車隊一同前進。（取材自X平台@「李老師不是你老師」）

日深夜，號稱數萬名河南鄭州大學生再度騎上共享單車，向50公里外的開封出發。儘管當局出手「降溫」，河南多所大學更實施封校，禁止學生隨意外出，但這場「青春、熱血、說走就走」的夜騎熱潮已透過網路傳遞，引起中國多地大學生效仿，紛紛組織跨縣市、跨省市騎行。

這起事件源於有鄭州大學四個女生上完課為了品嘗開封的灌湯包，又沒有到開封的巴士，坐高鐵消費有點奢侈，靈機一動冒出騎共享單車去開封的念頭。消息在11月初在網上流傳，隨即成為風潮。一開始，開封多個景點也抓住文旅商機，順勢推出免費入園或優惠票價等措施，進一步助推了夜騎活動。

因此在11月的第二個周末，鄭州大學生「夜騎開封」規模更勝，甚至有周邊省市的學生都慕名跨省市參加，事前也可以在網路上看見尋找「搭子」（夥伴）一同夜騎的文章。另外，也有參與者整理出夜騎必帶物品，如行動電源、補充體力的巧克力，同時介紹了開封的宵夜美食與必去景點。

而「夜騎開封」內涵的熱血與青春，也引起中國其他省市學生的效仿。網上訊息顯示，上周末晚間，許多南京大學生同樣騎著共享單車，一路朝著西南方的安徽省馬鞍山前進，到當地體驗洗浴中心。也有成都大學生揪團夜騎至都江堰。

另外，還有武漢大學生夜騎至東湖凌波門、西安大學生夜裡騎行前往咸陽山西，以及北京周邊大學生開始夜騎前往天安門等等。但原先「青春沒有售價，夜騎開封拿下！Passion！」的行動口號，隨後也開始出現許多變體。

「夜騎開封」的規模已遠勝疫情期間的「白紙運動」，如今在其他省市又出現模仿行為，有網路意見認為，夜騎帶來的新一波「學潮」開始了。

但這波活動未必出現反對中共的意見，更多網上影片顯示的是，許多參與者一手高舉「五星旗」與車隊一同前進；大學生在路上也齊聲高唱國歌「義勇軍進行曲」，聲勢浩蕩；亦有參與者高喊：「請黨放心，強國有我」、「中華民族萬歲！中華人民共和國萬歲！」。

另也有意見認為，這波行動離學潮差得遠，「但是年輕人能夠組織起來，就足夠讓中共緊張了」。時政評論員蔡慎坤就在X平台發文表示，「中共對這種自發的群眾性活動有一種天然的恐懼，無論是當年的『四五』和『六四』，還是疫情期間的白紙運動，最終都讓這個政權陷入恐慌之中。」

蔡慎坤認為，「鄭州大學生夜騎集聚，表面上看是一場無厘頭的窮遊，背後卻隱藏著更多複雜的社會問題和政治問題，在大學生畢業即失業的困境下，在經濟持續下行的背景下，這一大批被黨文化洗腦的年輕人，最終會做出什麼樣的事情，是令中共捉摸不透的。」

根據X平台「李老師不是你老師」消息，有參與夜騎的網友投稿表示，這起事件反映的第一件事，是年輕人渴望參與公共活動。「這種自發性的大規模群聚活動是中國極為罕見的，僅僅用跟風來解釋是不足以說服人的」，「這種活動能給大家帶來某種感動，這種感動可能就是國內缺少的公共事件、公共活動的參與」。

「夜騎開封」熱潮蔓延，有北京周邊大學生開始夜騎前往天安門，但有網友表示需要經過邊...
「夜騎開封」熱潮蔓延，有北京周邊大學生開始夜騎前往天安門，但有網友表示需要經過邊檢。（取材自X平台@「李老師不是你老師」）
「夜騎開封」的規模已遠勝疫情期間的「白紙運動」，如今在其他省市又出現模仿行為，有...
「夜騎開封」的規模已遠勝疫情期間的「白紙運動」，如今在其他省市又出現模仿行為，有網路意見認為，夜騎帶來的新一波「學潮」開始了。（取材自X平台@「李老師不是你老師」）

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