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鼓勵有條件家庭生4孩? 浙衛健委不採納 網：婚都沒人結了

中國新聞組／北京11日電
中國出生率衰退，人口連帶減少，2023年少208萬人。圖為江蘇省瑞康醫院新生兒科醫護人員照顧新生兒。（中新社）
中國出生率衰退，人口連帶減少，2023年少208萬人。圖為江蘇省瑞康醫院新生兒科醫護人員照顧新生兒。（中新社）

今年9月，浙江省衛生健康委就該省「關於支持積極生育的若幹措施（徵求意見稿）」向社會公開徵求意見。近日，浙江省衛健委對外公布公眾反饋意見採納情況，其中對「鼓勵有條件家庭生四孩」意見，表示不採納，不符合當前政策。對此，有網友表示，「生幾個用得著你管，婚都沒人結了」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，其中，對於「出台法律保障全職媽媽的權益，增加社區育兒課堂面向新手爸媽和帶養老人，科普育兒知識」的建議，浙江省衛健委表示，部分採納，在第（17）條中增加「建立完善社區家庭聯動協作育兒機制，加強科學育兒知識普及」的內容。「保障全職媽媽的權益」涉及多個法律和政策，在本文件中不提及。

對於「由政府開辦托兒所，托兒所教師需要有一定門檻，民辦的不放心。增加托兒所、幼兒園的師資力量。小孩的早中晚餐最好都要供應」的建議，浙江省衛健委表示，採納。該意見已在文本第（11）條「依法實行托育機構從業人員職業資格準入制度」的內容中體現。

對於「建議在『六、構建生育友好環境』這一節中，增加『取消計畫生育，全面放開生育，鼓勵有條件有意願的家庭（或夫妻）可以生育四胎以上子女』」的意見，浙江省衛健委表示，不採納。調整生育政策的權限在中央，「鼓勵有條件有意願的家庭（或夫妻）可以生育四胎以上子女」不符合當前實施的三孩生育政策。

另外，對於「建議宅基地審批條款修改為，對三孩家庭申請宅基地時，開放綠色通道簡化審批流程」的公眾意見，浙江省衛健委表示：不採納。為加大對農村生育二三家庭的住房支持力度，在文本第（8）條中明確了「對生育二三孩家庭，同等條件下優先安排宅基地，並在不超過當地宅基地審批面積上限的前提下，審批面積予以適當傾斜」的內容。所提修改意見僅局限於審批流程，與制定該措施的目的有較大差距。

對此，網友紛紛表示，「還有什麽樣的人在生孩子？自己活成什麽逼樣了沒點數嗎？讓你的孩子出生繼承你的貧窮？太可惡至極」、「誰會生孩子？」、「生幾個是我的自由，謝謝」、「經常生孩子的都知道，少生優生，幸福一生」、「連婚都沒人結了！省省吧」、「我一個也不想生，我把我的名額讓出來」、「生幾個用得著你管」。

另綜合第一財經、澎湃新聞報導，中國出生率下降，連帶使人口自然增加率持續衰退。根據中國國家統計局最新發布的「中國統計年鑑2024」，2023年年末人口較2022年同期減少208萬人。31個省市中僅8個維持自然增加率為正成長。

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