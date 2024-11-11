空軍「為你」發宣傳片 殲系列「空中4劍客」同框

「空中四劍客」同框。(視頻截圖)

中國空軍10日發布成立75周年主題宣傳片「為你」，片中內含不少「彩蛋」，展示了中國空軍新戰力及多種戰術組合，其中也揭示了新型空戰樣式。其中包括殲20和殲35A形成制空與多用途作戰並重的任務組合，殲20、殲16、殲10C和添電磁領域「無形殺手」殲16D「空中四劍客」同框，殲20還在空中成功發射導彈，精準擊落目標，看得軍事迷們直呼精采。

來源：YouTube

空軍主題宣傳片「為你」以「為你 有我」為主題，講述中國空軍追逐夢想、不懈奮飛的感人故事。據觀察者網報導，其中包括中國第一架飛機「列寧號」起飛過程，以及人民群眾踴躍捐獻支援抗美援朝作戰，和空軍地空導彈部隊擊落U-2飛機的經典戰例。

中國空軍公開「殲20」飛行影片，發射導彈成功擊落目標。(視頻截圖)

軍事迷們則聚焦片中的諸多「彩蛋」，稱信息量很大。其中，軍事專家王明志介紹「殲20+殲35A組合」指出，殲35A研製成功標誌著中國空軍將同時擁有兩型隱形作戰飛機，空軍骨幹裝備將加速向隱形轉型。今後在作戰使用中，殲20和殲35A不僅可以形成重型與中型隱形飛機的功能組合，還能形成制空與多用途作戰並重的任務組合。

另一個精采鏡頭是「空中四劍客」同框。王明志表示，殲20、殲16、殲10C和殲16D既是空軍航空兵的四把利劍，也是空軍航空兵新質戰力的組合，代表了隱形與非隱形戰機配合、火力打擊與信息作戰一體、多機型組網協同制空精打的新型空戰樣式。

宣傳片中還有第5代戰機殲20在演訓活動中於空中成功發射導彈並精準擊落目標的畫面。殲20由成都飛機工業集團生產，是繼美國F-22和F-35之後世界上第三款進入量產並服役的第五代隱形戰鬥機，也是世界上首款將會擁有雙座型的第五代隱形戰鬥機。

片中多次出現運20大 規模出動，以及在夜晚進行空投空降的訓練畫面。王明志表示，運這表明以運20為核心的戰略戰術、空中機動投送力量能夠有效支撐中國空降兵戰役規模空降，「這像一把尖刀，全天候快速滲透直達閃擊、垂直破擊、持久控守」。