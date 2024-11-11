珠海航展／中展出反航母殺手鐧 「大殺器」揭面紗

超聲速導彈YJ-12E。(取材自微博)

第15屆中國航展（珠海航展）12日開幕，除各式先進戰機，一批「高、精、尖」的中國導彈系列「大殺器」展品也將集體亮相。其中，空軍新型「隱形空射巡航導彈」AKF98A能躲避「薩德」和「宙斯盾」等美製導彈防禦系統探測，極大提高命中精度；「反航母殺手鐧」超音速導彈YJ-12E可覆蓋「陸海空天電網」，被稱為具「百萬軍中取敵將首級」的能力。

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據文匯報報導，本屆航展上，中國空軍除首次展出地空導彈武器系統紅旗-19，還展出新型AKF98A空射巡航導彈。相關軍情人士表示，新型AKF98A在隱形技術和作戰範圍樹立了新的標桿，這種先進的「空射巡航導彈」專為穿透敵方防禦系統和遠距離瞄準高價值資產量身定製，將重新定義中國的軍事能力。

AKF98A空射巡航導彈。（取材自新華網／保加利亞軍事網站）

在珠海航展室外靜態展示區，新型AKF98A掛載在殲16戰鬥機上。相關軍情人士稱，新型AKF98A展示了現代隱形巡航導彈的特點，它的外形高度強調隱形設計，機身呈矩形，與英法「風暴陰影」和美國AGM-158系列巡航導彈類似。同時還採用緊湊的機身和可伸縮的機翼設計，不但可進一步降低雷達的探測能力，且使其能存放在更小的空間內，如戰鬥機的內部炸彈艙，從而提高部署的靈活性。

還值得關注的是，新型AKF98A的制導系統在初始飛行階段將中國的北斗衛星導航與慣性導航系統相結合；在接近目標時，導彈會切換到雷達或紅外導引頭作為末制導，極大提高命中精度。這種分層制導模式確保AKF98A能可靠地擊中靜止或移動目標。相關軍情人士表示，加上結合低空飛行能力，能有效地繞過導彈防禦系統，在需要「快速、出人意料的打擊」時為中國軍隊提供戰術優勢。

超音速導彈YJ-12E。(視頻截圖)

除了新型空防導彈搶眼外，現代化「海防利器」也備受矚目，在中國航天科工集團展區展出的YJ-12E超音速反艦導彈，被譽為「反航母殺手鐧」。該集團有關負責人表示，相比目前國際市場上普遍存在的亞音速反艦導彈，YJ-12E具備速度快、突防能力強悍、殺傷效能高等優勢。

據了解，這是全程超音速的反艦導彈，飛行速度達超音速三倍，能在擊中目標之前執行「空中蛇形機動」，最大有效射程達290公里；既可以從艦艇裝置、陸地發射車上發射，也可由專用軍機攜帶，可遠程快速精確地打擊包括航母在內的大型水面艦艇，被相關軍情專家稱為具有「百萬軍中取敵將首級」的能力。