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珠海航展／全球首款雙座5代機殲20S 可承擔「忠誠僚機」

中國新聞組／北京11日電
中國自主研製的兩型新一代隱形戰鬥機殲20S與殲35A，10日亮相珠海航展。圖為殲20S（左）與殲35A模型。(中新社)
中國自主研製的兩型新一代隱形戰鬥機殲20S與殲35A，10日亮相珠海航展。圖為殲20S（左）與殲35A模型。(中新社)

在第15屆中國航展（珠海航展）1號館現場，殲20S模型於10日亮相。據中國航空工業集團介紹，殲20S是該集團自主研製的新一代中遠程、重型、雙座、多用途隱形戰鬥機，具有優異的中遠程制空作戰能力和對地、對海精確打擊能力；具有突出的態勢感知、電子干擾和戰術指揮控制能力。據了解，美國也曾展開雙座機研發，但後來放棄了。

環球網報導，這款名為殲20S的戰鬥機是目前全球首款正式亮相的雙座五代戰機。軍事專家表示，不同於以往的雙座機是為了方便換裝訓練以及降低飛行員操縱難度而生，殲20S是為了服務於未來資訊化戰場的需要，其作用更像是足球場上的10號球員，或可承擔「忠誠僚機」指揮官的重任。

「在先前的三、四代戰機中，無論是中型戰機還是重型戰機，均有在單座型號之後推出雙座型號的布局。」軍事專家張學峰稱，先前發展雙座戰機型號，一則是為了滿足飛行員換裝新裝備的訓練需要，以「一帶一」的方式幫助飛行員更安全、更有效率的熟悉新戰機。二則是因為先前的幾代戰機，受限於當時的技術條件，自動化程度較低，操縱相對較複雜，所以需要增加一名飛行員協助實施雷達搜索、飛彈攻擊等科目。由殲10戰機發展而來的殲10S飛機，就是戰訓結合雙座機的典範。

而到了五代機的時代，對飛機隱形性能的極致追求，以及隨著先進航電系統、飛控系統、高度集成電腦網路應用所帶來的簡便操縱，使得各國飛機研發部門開始重新思考雙座戰機的價值。「美國開發出F-22之後也曾有研發一款雙座五代機的想法，但考慮到成本等因素，最終選擇放棄。」張學峰稱。

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