被荷蘭夫婦收養 23歲女七度返中尋親：不恨父母 只想抱他們

馮東麗的筆記本裡，關於尋親的中文。(取材自九派新聞)

23年前，剛出生的馮東麗被放置在安徽合肥市肥東縣撮鎮派出所門口，隨後輾轉被一對荷蘭夫婦收養；如今，她是荷蘭一個跨國收養組織的志願者，第七度來到中國，希望能找到自己的親生父母。馮東麗為此進入上海復旦大學學中文，自己印製尋親傳單，她說，她相信父母拋下她是有苦衷的，即使父母真的不想要她，她也並不怨恨他們，「我只想擁抱他們」。

九派新聞報導，馮東麗是荷蘭一個跨國收養組織的志願者，看似快樂的生活背後，馮東麗心裡始終有一個無法填滿的洞。作為荷蘭小鎮上為數不多的亞洲面孔，她們不得不習慣路人投來的異樣目光。她度過一段艱難的高中時光，一度感到自卑，始終在荷蘭人與中國人、白種人與黃種人的身分間徘徊，直到前往瑞典 學習，她下定決心尋找親生父母。

23年前，剛出生沒幾天的馮東麗被親生父母遺留在派出所門口，隨後又被送到肥東縣福利 機構。她的身體左側有很大一片紅色胎記，兩歲前一直寄養在肥東一戶普通家庭裡；兩年後被荷蘭一對夫婦收養，成為他們的第二個女兒。她的姊姊則於嬰兒時被收養於江西。

養父母保留了她的中文名，並將其荷蘭化為「Fengli Bottema」。馮東麗介紹她的中文名，「東麗，就是東方麗人，我想是因為我小時候很漂亮，所以才有這個名字。」

今年是馮東麗第七次到中國，既是為在復旦大學學習中文，也是為尋親。養父母從未試圖切斷她們和中國的聯繫，相反，他們家裡充滿中國元素。

據報導，在家人的支持下，2024年3月馮東麗第六次到中國時，她開始試著尋找親生父母，回訪當時被發現的撮鎮派出所，完成血樣採集，將DNA 錄入數據庫比對，還在社交平台上發布尋親視頻。一些村民在當地群裡替她擴散消息，但有的話語很直白，「為什麼要找妳的親生父母？他們拋棄了妳。」

不過馮東麗說，她好奇父母的樣子，在她心裡最大的問題是「他們是如何丟失我的？」「如果我的家人一直惦記著我，而我不去尋找他們，我會感到很內疚，因為我的處境更好，我有錢、有時間、有精力去尋找他們，而他們可能沒有這些。」