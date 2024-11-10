像明星？廣西20歲高校教官 獲封「南寧李現」

球場上的歐陽宇晨。(取材自南國早報)

廣西藝術學院軍訓期間，一名外表俊朗的高顏值教官歐陽宇晨近日在網路上迅速走紅，還有人覺得他長得像男星李現，封他為「南寧李現」；據了解，歐陽宇晨今年20歲，剛從部隊退役，目前是該校播音主持與藝術專業的大一新生。

南國早報報導，歐陽宇晨說，2022年他就收到了廣西藝術學院的錄取通知書，後來母親說，桂林正在徵兵，「先去部隊鍛鍊一下，那裡能讓你成長為真正的男子漢」，歐陽宇晨被母親的話觸動，他保留學籍報名參軍，踏上了前往湖北武漢 的軍旅之路。

回憶起兩年的部隊生活，歐陽宇晨形容為「將自己完全打碎，然後重組的過程」。他說入伍前的自己性格散漫、桀驁不馴，不知道天高地厚；到部隊後，因為頂撞班長，歐陽宇晨被罰站軍姿兩小時，隨後又被罰蹲一個晚上，讓他深刻體會到部隊紀律的嚴明。

歐陽宇晨在部隊是步槍手，除了站哨、巡邏，日常還要學習擒敵、步槍射擊等基本功。學習匍匐前進時，他的手從起泡到化膿，疼痛難忍，但正是這些艱苦的訓練，讓他學會堅持和忍耐。

據報導，今年9月，歐陽宇晨從部隊退役，隨後便到廣西藝術學院報到，開始了大學生活。

學校武裝部得知歐陽宇晨當過兵，就邀請他參加學校教官資格證考核，最後順利通過，歐陽宇晨成為校園的學生教官。

起初，歐陽宇晨對成為教官並沒有太多信心，但讓歐陽宇晨最感動的是，軍訓期間學生們為他準備的生日驚喜。10月23日是他20歲生日，當晚幾名學生先後以看病、聽講座等理由請假，隨後拿出生日蛋糕，操場上的同學都在唱生日歌，「這是我最難忘的生日之一，特別開心。」