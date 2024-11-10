哈爾濱「冰糖葫蘆男神」秀肌肉暴紅 本尊：30歲已當爸

哈爾濱「冰糖葫蘆男神」長相俊朗、身材有型。(視頻截圖)

哈爾濱中央大街近日一位專門製作販賣糖葫蘆哈爾濱在網上暴紅，他長相俊朗，經常身穿緊身背心或者高領緊身衣，肌肉線條明顯，還被封為「冰糖葫蘆男神」，不少網友留言戲稱「美男計都用上了」、「這爾濱我是去定了」。

上游新聞報導，這位「冰糖葫蘆男神」王先生表示，自己本來是給爸媽的店裡幫忙，沒想到走紅，他還說自己今年30歲，已經結婚，孩子都要上小學了。

從網友拍攝的影片可以看到，哈爾濱中央大街上這家「四哥冰糖葫蘆」，店內製作冰糖葫蘆的帥哥經常穿緊身背心，露出粗壯手臂，引來不少女遊客專程打卡，不少人在關於他的熱門視頻下面留言，「好帥啊」「帥得掉渣」，還有人說，「我專門從廣東過來的，結果去店裡你不在「「姐妹們快去吧，再過幾天帥哥就要穿毛衣了」。

據報導，王先生說，這家冰糖葫蘆店開四五年了，今年五一假期，他到店裡幫忙時被網友拍到並發到網上，從此變得小有名氣。對於眾多女粉絲的熱情，王先生表示：「感謝大家的喜歡，希望全國各地的朋友都來哈爾濱玩，能為家鄉出一份力我也挺開心的。」