我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

哈爾濱「冰糖葫蘆男神」秀肌肉暴紅 本尊：30歲已當爸

中國新聞組╱綜合報導
哈爾濱「冰糖葫蘆男神」長相俊朗、身材有型。(視頻截圖)
哈爾濱「冰糖葫蘆男神」長相俊朗、身材有型。(視頻截圖)

哈爾濱中央大街近日一位專門製作販賣糖葫蘆哈爾濱在網上暴紅，他長相俊朗，經常身穿緊身背心或者高領緊身衣，肌肉線條明顯，還被封為「冰糖葫蘆男神」，不少網友留言戲稱「美男計都用上了」、「這爾濱我是去定了」。

上游新聞報導，這位「冰糖葫蘆男神」王先生表示，自己本來是給爸媽的店裡幫忙，沒想到走紅，他還說自己今年30歲，已經結婚，孩子都要上小學了。

從網友拍攝的影片可以看到，哈爾濱中央大街上這家「四哥冰糖葫蘆」，店內製作冰糖葫蘆的帥哥經常穿緊身背心，露出粗壯手臂，引來不少女遊客專程打卡，不少人在關於他的熱門視頻下面留言，「好帥啊」「帥得掉渣」，還有人說，「我專門從廣東過來的，結果去店裡你不在「「姐妹們快去吧，再過幾天帥哥就要穿毛衣了」。

據報導，王先生說，這家冰糖葫蘆店開四五年了，今年五一假期，他到店裡幫忙時被網友拍到並發到網上，從此變得小有名氣。對於眾多女粉絲的熱情，王先生表示：「感謝大家的喜歡，希望全國各地的朋友都來哈爾濱玩，能為家鄉出一份力我也挺開心的。」

對於王先生說自己的小孩要上小學了，不少女網友失望留言：「可惜結婚啦」，「東北姑娘都知道，面對帥哥，必須迅速下手，下手晚了就是別人的了」，「帥哥都是別人家的」。不過也有女網友打起精神：「哈爾濱，走」，「俺也想吃冰糖葫蘆」，「讓他把口罩摘了吧」。

王先生的社交帳號。 (取材自上游新聞)
王先生的社交帳號。 (取材自上游新聞)
哈爾濱「冰糖葫蘆男神」穿毛衣。(視頻截圖)
哈爾濱「冰糖葫蘆男神」穿毛衣。(視頻截圖)
王先生店內的糖葫蘆。 (取材自上游新聞)
王先生店內的糖葫蘆。 (取材自上游新聞)
哈爾濱「冰糖葫蘆男神」爆火。 (取材自上游新聞)
哈爾濱「冰糖葫蘆男神」爆火。 (取材自上游新聞)

口罩

上一則

馬斯克76歲母親在美國大選後首現身 傳在上海代言中國品牌

下一則

像明星？廣西20歲高校教官 獲封「南寧李現」

延伸閱讀

中國網紅探店傳患「菜花」 多家餐廳不堪負評只好打爛餐具

中國網紅探店傳患「菜花」 多家餐廳不堪負評只好打爛餐具
瑞士2大學院校 終止在中合作辦學、加強中國學生安全審查

瑞士2大學院校 終止在中合作辦學、加強中國學生安全審查
玄彬驚爆斷崖式崩壞 亂髮配鬍渣如流浪漢

玄彬驚爆斷崖式崩壞 亂髮配鬍渣如流浪漢
超4倍音速機在四川首飛 哈爾濱飛三亞只要1小時

超4倍音速機在四川首飛 哈爾濱飛三亞只要1小時

熱門新聞

中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

賣大米暴紅 瀋陽女副局長容貌焦慮：美顏不該開那麼大

2024-11-07 05:30
小女孩進入電梯後被一男孩捂嘴，男孩將女孩抱出電梯。（視頻截圖）

江西14歲少年在電梯猥褻7歲女 有護身符免刑責 全網怒

2024-11-05 07:30
一名寶媽意外的引起「瑞士卷風波」。(取材自抖音)

8瑞士卷1家4口怎麼分？全職媽發牢騷讓全網老公汗流浹背

2024-11-07 07:30

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使