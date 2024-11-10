我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

柳州輕軌蓋6年 沿線林立的墩柱為何被稱「幻想柱」？

中國新聞組／綜合報導
被成為「幻想柱」的輕軌墩柱在街頭林立。(取材自極目新聞)
被成為「幻想柱」的輕軌墩柱在街頭林立。(取材自極目新聞)

廣西柳州市2016年公告要耗資總計約186.18億元（人民幣，下同）在市內興建兩條輕軌，但因興建計畫未獲國家層面同意，該市就自行舉債融資逕行施工，不僅前後兩任市委書記因此落馬，還導致多項相關工程爛尾。其中最奇葩的就是，輕軌沿線數十里林立的墩柱，被居民戲稱是「街頭『幻想柱』」。目前，該市已開始逐批拆除這些墩柱，輕軌未來仍是未知。

極目新聞報導，據柳州市政府官網2016年刊載的相關信息顯示，1號線路起由柳江縣上板橋站至柳東新區尚琴站，線路全長約45.6公里，工程總投資約126億元。2號線起自柳北區香蘭新村站柳江區白蓮機場站，線路全長約27.75公里，工程總投資約60.18億元。 軌道交通制式為跨坐式單軌，列車設計最高運行速度為80公里每小時。

《柳州市「十三五」綜合交通運輸發展規畫》中載明，爭取的目標是「城市軌道交通通車裡程達40公里」。然而，柳州的城市軌道交通工程一直沒有獲得國家層面的同意。

2016年12月，柳州軌道交通1號線試驗段開工儀式在火車站東廣場啟動。2017年6月，2號線開始建設。兩條線路至今都沒有完工。如今在數十公里長的線路上，被稱為「幻想柱」的墩柱就矗立在街頭。在火車站站前廣場，多個出入口都有1號線的換乘標識，但在車站內部，換乘1號線的通道口被阻擋，並沒有開通。兩年前，輕軌的出口被水泥板覆蓋住，隧道出口被圍擋圍起來。

在九子嶺大道上也有不少1號線的墩柱。來自山東的張先生在這裡開了家小店。他介紹，2018年就看到這些墩柱建好，當時他還想著輕軌建好了，他到妻子家就方便了，但6年過去，孩子都有了，他仍舊沒等到輕軌開通。

2號線的情況與1號線相似，沿線也建設了很多墩柱，有些站點連手扶電梯都已建好，但現在都爛尾了。

就在柳州市11月4日發布要綜合整治通告後，新華社在11月7日稱，柳州市委原書記鄭俊康一審被判16年6個月。2015年底至2021年，鄭俊康在未獲得國務院批覆情況下，要求有關單位以舉債融資等方式建設柳州城市軌道交通項目，造成重大損失和惡劣影響。

接替鄭俊康擔任柳州市委書記的吳煒也因嚴重違紀違法落馬。今年6月，中央紀委國家監委網站發布消息稱吳煒「……大搞勞民傷財的政績工程」、「濫用職權，造成公共財產、國家和人民利益重大損失。」 

火車站內預留的輕軌標識火車站內預留的輕軌標識。(取材自極目新聞)
火車站內預留的輕軌標識火車站內預留的輕軌標識。(取材自極目新聞)
墩柱拆除現場墩柱拆除現場。(取材自極目新聞)
墩柱拆除現場墩柱拆除現場。(取材自極目新聞)
停工的車站。(取材自極目新聞)
停工的車站。(取材自極目新聞)
輕軌1號線預計在飛鵝路出地面輕軌1號線預計在飛鵝路出地面。(取材自極目新聞)
輕軌1號線預計在飛鵝路出地面輕軌1號線預計在飛鵝路出地面。(取材自極目新聞)

投資 融資 國務院

上一則

被荷蘭夫婦收養 23歲女七度返中尋親：不恨父母 只想抱他們

下一則

「夜騎開封」亂象／共享單車平台：超區騎行強制鎖車

延伸閱讀

總預算付委 卓榮泰：預算加上去選票多 但政府無法作為

總預算付委 卓榮泰：預算加上去選票多 但政府無法作為
連通東盟最短路線 廣西「世紀運河」2026年完工

連通東盟最短路線 廣西「世紀運河」2026年完工
賓州長木花園2.5億擴建工程 11/22起驚艷亮相

賓州長木花園2.5億擴建工程 11/22起驚艷亮相
幕前消失1個月 趙少康曝動了這輩子最大「開心」工程

幕前消失1個月 趙少康曝動了這輩子最大「開心」工程

熱門新聞

中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

賣大米暴紅 瀋陽女副局長容貌焦慮：美顏不該開那麼大

2024-11-07 05:30
小女孩進入電梯後被一男孩捂嘴，男孩將女孩抱出電梯。（視頻截圖）

江西14歲少年在電梯猥褻7歲女 有護身符免刑責 全網怒

2024-11-05 07:30
一名寶媽意外的引起「瑞士卷風波」。(取材自抖音)

8瑞士卷1家4口怎麼分？全職媽發牢騷讓全網老公汗流浹背

2024-11-07 07:30

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使