柳州輕軌蓋6年 沿線林立的墩柱為何被稱「幻想柱」？

被成為「幻想柱」的輕軌墩柱在街頭林立。(取材自極目新聞)

廣西柳州市2016年公告要耗資總計約186.18億元（人民幣，下同）在市內興建兩條輕軌，但因興建計畫未獲國家層面同意，該市就自行舉債融資 逕行施工，不僅前後兩任市委書記因此落馬，還導致多項相關工程爛尾。其中最奇葩的就是，輕軌沿線數十里林立的墩柱，被居民戲稱是「街頭『幻想柱』」。目前，該市已開始逐批拆除這些墩柱，輕軌未來仍是未知。

極目新聞報導，據柳州市政府官網2016年刊載的相關信息顯示，1號線路起由柳江縣上板橋站至柳東新區尚琴站，線路全長約45.6公里，工程總投資 約126億元。2號線起自柳北區香蘭新村站柳江區白蓮機場站，線路全長約27.75公里，工程總投資約60.18億元。 軌道交通制式為跨坐式單軌，列車設計最高運行速度為80公里每小時。

《柳州市「十三五」綜合交通運輸發展規畫》中載明，爭取的目標是「城市軌道交通通車裡程達40公里」。然而，柳州的城市軌道交通工程一直沒有獲得國家層面的同意。

2016年12月，柳州軌道交通1號線試驗段開工儀式在火車站東廣場啟動。2017年6月，2號線開始建設。兩條線路至今都沒有完工。如今在數十公里長的線路上，被稱為「幻想柱」的墩柱就矗立在街頭。在火車站站前廣場，多個出入口都有1號線的換乘標識，但在車站內部，換乘1號線的通道口被阻擋，並沒有開通。兩年前，輕軌的出口被水泥板覆蓋住，隧道出口被圍擋圍起來。

在九子嶺大道上也有不少1號線的墩柱。來自山東的張先生在這裡開了家小店。他介紹，2018年就看到這些墩柱建好，當時他還想著輕軌建好了，他到妻子家就方便了，但6年過去，孩子都有了，他仍舊沒等到輕軌開通。

2號線的情況與1號線相似，沿線也建設了很多墩柱，有些站點連手扶電梯都已建好，但現在都爛尾了。

就在柳州市11月4日發布要綜合整治通告後，新華社在11月7日稱，柳州市委原書記鄭俊康一審被判16年6個月。2015年底至2021年，鄭俊康在未獲得國務院 批覆情況下，要求有關單位以舉債融資等方式建設柳州城市軌道交通項目，造成重大損失和惡劣影響。