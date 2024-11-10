黑龍江出生率再創歷史新低 在中國31省份墊底

中國2023年各省份人口數據，黑龍江省出生率在31個省份中墊底，引發關注；示意圖。（中新社）

近日出版的「中國統計年鑑2024」數據顯示，2023年中國各省份中人口數據中，黑龍江省的出生率和自然增長率均在全國31個省份中墊底，死亡率則在31個省份中最高，引發關注。

界面新聞報導，2022年黑龍江人口出生率為3.34‰，自然增長率為-5.11‰，已經創下歷史新低，2023年再新低，出生率為2.92‰、自然增長率-6.92‰。

這表明黑龍江面臨人口數量的持續減少，可能是由於低生育率、高老齡化以及人口外流等多種因素共同作用的結果。

人口學專家何亞福指出，一個地區的常住人口減少，有兩個原因：一是自然減少，二是人口外流。據2023年自然增長率-6.92‰，可計算得2023年黑龍江自然減少人口為21.3萬人。但黑龍江2023年常住人口比上年減少37萬人，這意味著有15.7萬人凈流出。

據黑龍江省統計局公布的數據，從2011年開始，黑龍江省常住人口一直呈下降趨勢。從2010年到2023年，黑龍江常住人口累計減少了771萬人。

三孩政策出台後，黑龍江一些地區也在探索支持生育的措施。2024年4月，哈爾濱出台政策，對符合條件的二孩和三孩家庭每月分別給予500元（人民幣，下同）和1000元育兒補貼，對購買新建住房的二孩和三孩家庭，分別給予1.5萬元和2萬元購房補貼。二孩及以上孩次家庭申請住房公積金貸款 ，連續繳存時間從一年降至半年；家庭租賃住房提取住房公積金額度上浮50%。