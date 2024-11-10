「夜騎開封」亂象／輿論轉向 官媒喊「青春不只在深夜」

鄭州至開封沿途出現「共享單車擁堵長龍」。（視頻截圖）

原被視為展現中國年輕人活力與熱情的河南 省鄭州 大學生「夜騎開封」熱潮，在8日造成當地交通大擁堵等亂象後，輿論迅速翻轉，多家官媒和當地媒體昨異口同聲發表評論稱，為了一場大學生的狂歡，普通人的生活被打擾，大學生夜騎安全也令人憂心，「青春要passion，更要平安」，「騎行沒必要扎堆，青春不只在深夜」，籲大學生換別種方式展現熱烈青春。

官媒北京日報評論稱，青春之熱不在跟風打卡；這場夜騎背後，城市付出的公共管理成本不小，指望舉全城之力的後勤保障成為常態，也不現實。

當地媒體也紛紛發表評論文章。開封廣播電視台連發文表示「熱血不止共享單車，青春並非沒有界線的橫衝直撞」，呼籲大學生合理規畫行程。揮灑飛揚的青春，體驗快意的人生，其實還有很多選擇。

頂端新聞評論指青春盡顯狂歡的同時，愈來愈多的人開始擔心扎堆騎行的安全隱患。且已有醫師提醒，沒有經過規範訓練就突然長途騎行，反而容易對身體造成傷害。「大學生朋友們，騎行開封真的不必扎堆夜行」。

鄭州日報評論稱，大學生朋友釋放激情的熱情可以理解，但熱烈的青春很多種，何必冒險深夜騎行；如此不顧後果的夜騎，還是不要再繼續了。事實上，鄭州往來開封，城際鐵路的票價不到20元人民幣，與其冒著風險在夜間扎堆出行，不如趁著白天陽光明媚、視野開闊的時候來。

大象新聞評論籲大學生不必跟風夜騎，開封值得慢慢抵達、細細品味；騎行的身心健康影響也不容忽視。「健康沒有了，青春何來passion？」。

此前，福建華僑大學一名班主任在QQ班級群評論事件，稱這幫大學生是「移動造糞機」、「酒囊飯袋」，別人認真學習、實習，他們卻花著父母的錢放飛自我。有學生截圖後在社交平台分享，引起網民向大學舉報。校方早前通報將成立工作組問責。

不過昨天有網民對此稱，他們開始覺得對這位班主任所言「心有戚戚焉」，這位教師說出了許多人的真實心聲，呼籲該校不要處分這名班主任。

也有網民認為對年輕人要有更多包容，指整起事件背後的推手是開封文旅當局，加上許多媒體不斷推波助瀾；不應怪責大學生精力充沛，讓大學生「背鍋」。