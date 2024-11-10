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大學生夜騎變「白紙運動」？20萬人塞爆開封 官方喊停

中國新聞組／北京10日電

河南鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封，繼2日上萬車潮，8日再傳逾20萬人參與，所到之處路段全被騎行大軍占據，引發民怨。儘管未傳抗議舉動，但據稱因夜騎規模遠勝白紙運動，產生了「不是白紙勝似白紙」效果，驚動高層恐慌急滅火，昨下令全面禁止夜騎，河南各大學也宣布封校，有學校警告學生稱此事已成「政治運動」，連夜急召騎行學生回校。

據中央社報導，繼上個周末之後，鄭州大學生8日又一次上演萬人騎行，據稱有許多鄰近省市學生也加入。鄭州大學生8日晚間再度包攬所有的共享單車，向50公里外的開封出發，騎行大軍連綿數十公里，聲勢浩大，所到之處交通全面癱瘓，警察、警車都不敢阻攔。

然而「夜騎狂潮」造成的共享單車異地囤積、機動車交通受阻等問題也浮出水面。鄭州大學生騎到開封後，就把共享單車丟在開封，並未騎回鄭州。天亮後，開封四處被共享單車塞滿，許多路段無法通行，民眾找不到共享單車可騎，怨聲載道。

大批車隊堵塞交通，綿延數十公里。（取材自澎湃新聞）
大批車隊堵塞交通，綿延數十公里。（取材自澎湃新聞）
「夜騎開封」釀亂象，遍地共享單車，道路寸步難行，當地民眾連聲訴苦。（取材自鳳凰網...
「夜騎開封」釀亂象，遍地共享單車，道路寸步難行，當地民眾連聲訴苦。（取材自鳳凰網）

由於8日晚的騎行大軍太過「驚人」，據稱官方因此緊急按下暫停鍵，鄭州與開封分別發布通告，稱因鄭開大道鄭州段多處路面被共享單車等物品占用，為確保道路通行安全，自昨下午4時至今日12時對鄭開大道鄭州段非機動車道實行禁行措施。

「夜騎開封被按下暫停鍵」等相關話題，昨晚也衝上微博熱搜榜第一，不少網民支持禁止夜騎，也有網民認為小題大作。

網路訊息顯示，河南多所大專院校通知學生限期返校，還相繼公告封校，禁止學生外出，引發學生不滿與抗議。

河南一所大學發通知給學生稱，河南省教育廳及學校剛開完針對夜間騎行的會議，目前前往開封的人數已經超過20萬，有大量社會人員參與，「當然也有別有用心的反社會人員或者境外敵對人員的加入，想想當年香港的暴動，同學們就可以理解省教育廳和公安為何如此重視了！」

還有校方在微信群組裡警告學生：「廳裡已經打過電話了，這個事件已發展成政治運動了，參與了一輩子都完了。」要求學生趕緊聯繫夜騎的人，讓他們快回來。

報導指出，這波規模遠勝白紙運動的夜騎行動，未出現抗議相關言行，許多學生甚至手持五星旗唱中國「國歌」，還有學生舉起印有「祖國必須統一，也必然統一」的牌子，一度獲開封市民列隊歡迎，當地多個景區還宣布在夜間對大學生免費開放。但從「夜騎開封」此次「先開後封」來看，當地官方不僅流量接不住，態度也似轉變成恐慌，尤其維權抗議行動出現民眾持「國旗」唱「國歌」畫面，使警方出手反制多了忌憚。

「夜騎開封」走紅源自今年6月，有4名女學生為品嚐開封的灌湯包，將她們從鄭州騎行50多公里到開封的經歷發布在短視頻平台，引發關注與仿效。此後，夜騎的規模愈來愈大。

據法廣報導，鄭州大學生夜騎這次被禁止，因為人數遠遠超過當年的「白紙運動」，而產生了「不是白紙勝似白紙」的效果。白紙運動源自2022年11月26日悼念新疆烏魯木齊火災的南京傳媒學院白紙行動而起，後來蔓延成全國大規模舉白紙反對清零政策的示威潮。

青春之旅源起…想吃正宗灌湯包

鄭州大學生騎共享單車「夜奔開封」變成20萬人上街，源起4名女大生想吃開封「正宗的灌湯包」，就此開啟「青春就這麼一次，來一場說走就走的行動」。針對風潮，福建某大學班主任批學生是「酒囊飯袋」，遭校方追責。

9日凌晨，鄭州開封交界地騎行者數量巨大，只能推車通過。（取材自封面新聞）
9日凌晨，鄭州開封交界地騎行者數量巨大，只能推車通過。（取材自封面新聞）

鄭州 河南 白紙運動

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