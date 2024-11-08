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英女王77年前婚禮蛋糕 中國買家花2.6萬人民幣拍下

中國新聞組／綜合報導
已故英國伊莉莎白女王當年的婚禮蛋糕，有四層高猶如城堡。（圖源：國際在線）
已故英國伊莉莎白女王當年的婚禮蛋糕，有四層高猶如城堡。（圖源：國際在線）

據環球時報援引英國「泰晤士報」報導，已故伊麗莎白女王和菲利普親王結婚蛋糕中的一塊，近日在一場拍賣中以超2800英鎊(約2.6萬人民幣、3632美元)的價格拍出，而買家正是來自中國。

極目新聞報導，這塊已經77歲「高齡」的蛋糕，是來自已故英國女王伊麗莎白二世和菲利普親王婚禮上的蛋糕。1947年11月20日，伊麗莎白二世與菲利普親王在白金漢宮舉辦婚宴。婚禮蛋糕猶如一座城堡，高約2.7米，重226公斤，一共有四層，由當時的McVitie & Price餅乾公司首席糕點設計師弗雷德里克·斯唐擔任設計。

他在蛋糕的側面裝點公主和親王的紋章，還在底部的兩層描繪了二人的生活場景，製作工藝複雜。蛋糕的配料則選擇產自澳洲水果和來自南非朗姆酒及白蘭地，光雞蛋就使用近700枚。

據悉，女王當年的婚禮蛋糕所採用的原料均是從南非和澳洲空運到倫敦，也被稱作「一萬英里的婚禮蛋糕」。婚禮結束後，蛋糕被切成了2000塊，分發給146位客人，以及慈善機構、醫院、學校和其他組織。

被拍賣的這塊蛋糕送給蘇格蘭愛丁堡荷里路德宮的管事瑪麗昂·波爾森，波爾森捨不得吃掉，而是將其保存在床下手提箱中。

據報導，這塊蛋糕最初定價650英鎊(約6027人民幣、843美元)，最終以近3000英鎊的高價被一名來自中國的買家拍下。

此事引發中國網友熱議，不少人好奇買家身分「居然是中國人」、「這又是哪個二代三代啊，曝光一下他們家財產哪來的」、「有錢人的愛好果然不一樣」，還有人諷刺道：「用另一種方式告訴世界中國人的腦迴路，你不懂，所以別試探，不僅錢多你還琢磨不透。」

2015年，同樣一塊來自英國女王的結婚蛋糕，也出現在拍賣行。這是一塊長9.5厘米、寬5厘米的含酒精水果蛋糕。包裹這塊蛋糕用的烘焙紙和白色硬紙盒也是「原裝正品」。

這塊蛋糕是由一位來自霍夫的女士放在格林斯拍賣行進行拍賣的，她的父親曾受邀參加了1947年女王的婚禮。競拍主辦方沃森拍賣行的菲利普·泰勒當時稱，這塊蛋糕含有高濃度的朗姆酒和白蘭地，保存良好，仍可食用，「你可以吃，但我不建議」。

2015年的起拍價格為500英鎊（約合4906元人民幣）。

2015年被拍賣的蛋糕。（取材自國際在線）
2015年被拍賣的蛋糕。（取材自國際在線）

拍賣 澳洲 英國女王

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