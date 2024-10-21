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雙11真香？ 多名翻車網紅搶回歸 鏡頭前下跪

中國新聞組／綜合報導
復出視頻中，辛巴單膝跪地，向粉絲誠懇致敬，並承諾將以「辛選雙十一」的方式重啟直播帶貨。(視頻截圖)
復出視頻中，辛巴單膝跪地，向粉絲誠懇致敬，並承諾將以「辛選雙十一」的方式重啟直播帶貨。(視頻截圖)

一年一度的「雙11」狂歡節真香?由於近年消費者熱度降低，各大電商平台紛紛提前開跑促銷，出乎意料的是，一些曾因風波翻車退隱的頭部主播們不約而同地選擇高調「復出」，有人向鏡頭下跪，有人則謙卑地稱要「伺候粉絲」，引發大量網民吐槽，「我感到悲哀，這樣的主播還能回歸撈金？」

綜合媒體報導，10月14日，曾因「燕窩造假」事件面臨封禁的辛有志（辛巴），在短視頻平台上連發三條視頻，高調宣布回歸，其直播動態顯示，將於10月19日開始直播。在視頻中，辛有志帶領其所有團隊成員單膝下跪，面對鏡頭向所有用戶致敬，辛有志表示：「作為幾百萬個直播從業者之一，想向所有互聯網平台和所有直播電商的用戶們說一聲：對不起。我想請你們再一次相信辛巴和這個行業的幾百萬從業者們。」

10月6日，曾因銷售的CSS油橄欖精華質量有問題、高調退網近三個月的千萬粉絲大網紅「駱王宇」在其帳號發布一段視頻官宣回歸，並宣布「雙11」的直播帶貨從10月14日開始。視頻中，「駱王宇」提問粉絲：「大家願不願意再讓他伺候？」姿態可謂非常謙卑。

9月30日，「網紅二驢回歸」詞條衝上微博熱搜。有網民透露，此前因編造劇情直播而遭到封殺的網紅「二驢」，近期利用短視頻帳號「小胖驢家班」變相回歸。網民說，「二驢」在直播間露臉，給「驢家班」的主播們都帶來了巨大流量。

據了解，「二驢」此前在短視頻平台擁有4800萬粉絲，在2023年8月，他在青島戶外進行直播時，故意按劇本擺拍直播「被威脅活埋」劇情，有粉絲信以為真報警。青島警方隨後通報稱，某網絡主播為賺取流量、吸引粉絲，編造劇本進行擺拍直播，依法予以處罰，其帳號已被平台無限期封禁。

搜狐稱，這些大主播們的復出，除了個人因素，還蘊含平台和消費者間的微妙關係。雙十一不僅是一場消費的盛宴，也是各方利益的博弈。 在市場低迷的大背景下，電商平台們紛紛將大促提前啟動。主播們的回歸成了平台和消費者互相妥協的結果。

對於主播們重新回歸直播，部分網民表示期待。但也有網民表示，直播看的是產品品質，和誰帶貨無關，消費者只關注產品本身。

抖音美妝一哥駱王宇宣布復出。(視頻截圖)
抖音美妝一哥駱王宇宣布復出。(視頻截圖)
網紅二驢回歸」一度登上熱搜榜。(視頻截圖)
網紅二驢回歸」一度登上熱搜榜。(視頻截圖)
辛巴復出視頻。(視頻截圖)
辛巴復出視頻。(視頻截圖)
二驢宣布回歸。(視頻截圖)
二驢宣布回歸。(視頻截圖)

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