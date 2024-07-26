緩解失業？ 大學讀碩學制紛延長1年 博士班3年變4年

中國愈來愈多的大學將研究生學制從2年延長為3年，圖為北京清華大學。（中新社）

近年愈來愈多中國大學將研究生學制從2年延長為3年，理由則是「提高研究生培養素質」等。但外界則將這一變化與青年人失業率上升產生聯想，認為這是因應就業 壓力的權宜之計。

綜合澎湃新聞、中國青年報、光明網等媒體報導，近幾年來，中國已有多所大學將少則1個、多則全部的碩士班學制，從原來的2年或2年半延長為3年；也有學校將博士班學制從3年延長為4年。

據報導，廣西師範大學研究生招生辦公室日前宣布，為「進一步提高研究生培養素質，結合研究生教育實際」，決定自2025年入學的研究生起，調整部分全日制研究生學制。

其中，化學與藥學學院的化學博士研究生，學制由3年延為4年；教育學部的教育管理、現代教育技術、心理健康 教育、學前教育學位碩士研究生，學制由2年延為3年；文學院、外語學院、歷史文化與旅遊學院的學科教學（語文、英語、歷史）碩士研究生，學制均從2年延為3年。

此外，瀋陽理工大學及西安外國語大學也分別在7月上旬及中旬宣布，將部分學科的碩士研究生學制，從原有的2年或2年半延為3年。其中，瀋陽理工大學的理由是「碩士研究生培養需要」。

更早之前，內蒙古師範大學6月間也以「專業學位研究生培養需要」為由，自2025入學的研究生起，將教導語文、歷史、數學、生物、物理、化學及音樂等科別的碩士研究生，從2年延為3年。

中國青年報報導，有專家對此調整稱，研究生培養不同於其他學歷教育，重在「專、精、深」。考核方式也不同於其他學歷教育，對品質要求更高。適度延長修業年限，對完成研究生培養的要求「提供了很大空間」，有助於「優化強化培養過程，實現培養目標要求」。

光明網發布的評論文章也稱，將碩士研究生學制從2年延為3年，有利於強化授課教學，提高研究生培養品質。透過分散課程設置，學生在校期間「也有更多業餘時間參與實踐，找到理論實習與實務興趣的結合點」。且無論寫論文還是找工作，學生的時間都更從容，擁有更多「試錯機會」。

但文章也坦承，當前由於中國「就業形勢的變化」，不少大學畢業生趨向於「慢就業」。研究生學制延長，也在無形中「延長了學生的就業擇業期，有利找到稱心如意的工作」。但學制延長不該是「一刀切」，更不應該成為「應對社會就業壓力的權宜之計」，應允許一部分「有能力、有意願的學生提前畢業」。