我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反建布碌崙86街遊民所示威已逾1周 約300民眾仍聚集

紐約市清潔局新平台推恥辱榜 舉報亂扔垃圾 最高罰500元

又惹議…院士何祚庥讚德蒸蛋器 網轟「活在40年前」

中國新聞組／北京24日電
何祚庥夫婦展示德國煮蛋器。（視頻截圖）
何祚庥夫婦展示德國煮蛋器。（視頻截圖）

中國知名物理學家、中科院院士何祚庥日前和妻子慶承瑞在一段視頻中大力稱讚40幾年前在德國買的蒸蛋器，還從小家電得到啟發，一路講到科學思維、工匠精神及中國思想包袱，然而網友對於院士的想法並不埋單，批評兩人「感覺還活在好幾十年前一樣」，甚至有人問「院士有退出機制嗎？」在網路上引發熱烈討論。

何祚庥屢傳因言論惹爭議，他曾說「中醫若不求改變，會滅絕」，也曾指出華為軟肋，並預言做芯片（晶片）不可能成功，「烏鴉式」的唱衰言論，曾惹怒不少中國網友。

有關「蒸蛋器」的視頻中可看到，何祚庥夫婦對40年於慕尼黑買的一款德國蒸蛋器高度讚揚，並生出許多感慨。他們展示蒸蛋器在水量控制上的講究，讚嘆「人家為了煮雞蛋都要發明一個東西，而且計算得那麼準確」、「思維方式和中國完全不一樣」。

何祚庥認為，什麼都要鑽研一下，大的問題要做，小的問題也做，「你別看這小的問題好像是多餘的，它到了關鍵時候可能就起大作用。」慶承瑞更表示，整個中國社會的哲學思維缺少的就是實踐、實證精神。

在另一段視頻裡，慶承瑞直言中國思想包袱太重，「老覺得自己有幾千年文明了不起，這個包袱應該卸下來，要好好向別人學習，謙虛謹慎戒驕戒躁，既要看到自己的進步，也要正視自己的不足。」強調被認為是權威的結論還通過實踐檢驗，應該謙虛謹慎，戒驕戒躁，「不要以為我們已經進步了」。

事實上，何祚庥夫婦盛讚的煮蛋器目前在中國已不稀罕，中國通信業觀察者項立剛表示，中國小家電已經占了全球82%市占，許多國外知名品牌做小家電，大都是到中國代工廠選一個品，貼上自己的商標。網友則認為，何祚庥夫婦手上的煮蛋器「9成以上可能是國內生產的、看看產地說不定就是順德生產的」，還有人說「你告訴他這是中國生產的，他會說他說的是設計思路，中國人只會造，不會創新。」

何祚庥夫婦從煮蛋器看到工匠思維。（視頻截圖）
何祚庥夫婦從煮蛋器看到工匠思維。（視頻截圖）
中國科學院院士何祚庥對德國煮蛋器讚不絕口。（視頻截圖）
中國科學院院士何祚庥對德國煮蛋器讚不絕口。（視頻截圖）

德國 晶片 雞蛋

上一則

正當防衛？山東男幹部求歡遭拒毆前女友 獲不起訴網炸鍋

下一則

重慶公僕蹺班？ 8工位僅1人在崗 鎮政府稱「1休3遲到」

延伸閱讀

矽谷科技營 學員體驗腦波科技智力遊戲

矽谷科技營 學員體驗腦波科技智力遊戲
你好，合夥人！（一九）

你好，合夥人！（一九）
長春汽博會新能源車超過300輛 創歷屆新高

長春汽博會新能源車超過300輛 創歷屆新高
兩院院士退出機制明確 終身制取消

兩院院士退出機制明確 終身制取消

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選