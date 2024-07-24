又惹議…院士何祚庥讚德蒸蛋器 網轟「活在40年前」

何祚庥夫婦展示德國煮蛋器。（視頻截圖）

中國知名物理學家、中科院院士何祚庥日前和妻子慶承瑞在一段視頻中大力稱讚40幾年前在德國 買的蒸蛋器，還從小家電得到啟發，一路講到科學思維、工匠精神及中國思想包袱，然而網友對於院士的想法並不埋單，批評兩人「感覺還活在好幾十年前一樣」，甚至有人問「院士有退出機制嗎？」在網路上引發熱烈討論。

何祚庥屢傳因言論惹爭議，他曾說「中醫若不求改變，會滅絕」，也曾指出華為軟肋，並預言做芯片（晶片 ）不可能成功，「烏鴉式」的唱衰言論，曾惹怒不少中國網友。

有關「蒸蛋器」的視頻中可看到，何祚庥夫婦對40年於慕尼黑買的一款德國蒸蛋器高度讚揚，並生出許多感慨。他們展示蒸蛋器在水量控制上的講究，讚嘆「人家為了煮雞蛋 都要發明一個東西，而且計算得那麼準確」、「思維方式和中國完全不一樣」。

何祚庥認為，什麼都要鑽研一下，大的問題要做，小的問題也做，「你別看這小的問題好像是多餘的，它到了關鍵時候可能就起大作用。」慶承瑞更表示，整個中國社會的哲學思維缺少的就是實踐、實證精神。

在另一段視頻裡，慶承瑞直言中國思想包袱太重，「老覺得自己有幾千年文明了不起，這個包袱應該卸下來，要好好向別人學習，謙虛謹慎戒驕戒躁，既要看到自己的進步，也要正視自己的不足。」強調被認為是權威的結論還通過實踐檢驗，應該謙虛謹慎，戒驕戒躁，「不要以為我們已經進步了」。

事實上，何祚庥夫婦盛讚的煮蛋器目前在中國已不稀罕，中國通信業觀察者項立剛表示，中國小家電已經占了全球82%市占，許多國外知名品牌做小家電，大都是到中國代工廠選一個品，貼上自己的商標。網友則認為，何祚庥夫婦手上的煮蛋器「9成以上可能是國內生產的、看看產地說不定就是順德生產的」，還有人說「你告訴他這是中國生產的，他會說他說的是設計思路，中國人只會造，不會創新。」