吉林女師更勝賈玲？2年減重75公斤盼能激勵學生

吉林市一名小學美術老師，從160公斤減重到了85公斤(圖)。（取材自九派新聞）

吉林省吉林市一名小學美術老師，近日分享了兩年從160公斤（320斤）減重 到85公斤（170斤），「暴減75公斤」的經歷，她表示減重是為了激勵學生，網友直呼比賈玲還厲害。

減肥前的鑫鑫在上課。（取材自九派新聞）

九派新聞報導，鑫鑫（化名）今年25歲，她稱自己從小體重基數就比同齡人大，最重時達到160公斤，有時候走路也是問題，影響正常生活。

在成為一名教師後，鑫鑫下定決心要減肥。她稱，為了在學生面前有個更好的形象，也為了激勵他們，她通過健身和控制飲食，用兩年多的時間，減到了85公斤，中間情緒也崩潰過，但鑫鑫還是堅持了下來。

鑫鑫分享自己的減肥方法，「剛開始是跳繩，後來還去健身房請私人教練，兩年花費了大概10萬元（人民幣）。飲食、生活習慣也改了很多」。

「很多學生、家長、同事都見證了這一變化，說這是『大變活人』」，鑫鑫稱，她覺得減重這段經歷是「自我救贖」。

鑫鑫還提到，年初去看了賈玲的新戲「熱辣滾燙」電影首映，特別感同身受，電影主人公減肥的心路歷程引起了她的共鳴，看完後感動落淚。

她希望，通過自己的經歷鼓勵減肥路上同行的人，不要焦慮和擔心，覺得自己比別人胖就會遭受異樣的眼光。在身體健康的前提下，按照自己的方式和節奏健身和減肥。

對此，有網友稱讚「這位老師真的太有毅力了，學生的榜樣，佩服點讚」。