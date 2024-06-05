釘子戶阻路 貴州「斷頭橋」完工7年沒通車 慘淪停車場

貴州一大橋因為「斷頭」無法通車，成為另類的停車場。(取材自紅星新聞)

貴州一縣城大橋竣工7年，因為橋頭徵地遲未搞定，導致無法使用的大橋「斷頭」變成大型停車場，網上還一度傳出拆遷費達200萬(人民幣，下同，約27.7萬美元)的消息。劍河縣委宣傳部表示，200萬讓路一事不實，除了取締停車問題外，縣裡也承諾「今年要開通」大橋。

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紅星新聞報導，貴州省劍河縣的仰阿莎大橋，橋長279米，橋面寬30.5米，工程總投資 約1.5億元，2017年即通過驗收，但是其中一端有「釘子戶」不肯搬，阻斷通車，令大橋變成「斷頭橋」，淪為停車場。劍河縣有關部門回應，大橋的路是通的，沒有「斷頭」，只是有一端需繞道。

報導指出，去年3月，劍河縣自然資源局曾發公告，擬舉行仰阿莎大橋徵地補償聽證會，討論徵收仰阿莎街道街上村集體土地約3.6畝的補償安排。而目前橋頭南端未連通的位置便是街上村。

最近，有網友發視頻稱，大橋建好了，路還沒通，每天過往都要繞一大圈，並稱拆遷「給200萬讓路，無一人同意」。而在去年12月，有網友還稱，大橋成了「斷頭橋」，被當作停車場。視頻中可見，橋面上停放有車輛，橋頭一端雖然未連通遠端的（仰阿莎）大道，但可從一便道繞至橋下的江邊道路。

對於網傳情況，仰阿莎街道辦表示，仰阿莎大橋沒有「斷頭」，人和車都可從橋頭繞至下方的大路，目前正在「極力拉直線」（即直接連通仰阿莎大橋和仰阿莎大道），網傳的拆遷「給200萬讓路，無一人同意」不實。一名工作人員表示，今年，劍河縣委、縣政府在「十件實事」中，已將此事作為要攻克的一個難題，也做出「今年要開通」的承諾。