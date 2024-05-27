吉林大學擬聘奧運冠軍當教授惹議 學者：會運動≠會教學

奧運金牌選手武大靖，30歲還在讀碩士即可望獲聘為大學教授，引發熱議。(新華社資料照片)

吉林大學昨公示，擬聘30歲中國短道速滑運動員武大靖為吉林大學體育學院教授。若獲聘，90後的武大靖將成為在讀碩士(或碩士剛畢業)直接獲聘大學教授第一人。相關話題衝上熱搜引發議論，有人支持，也有人質疑他的能力不足以匹配教授一職。教育學者更撰文稱「運動表現好不等於擁有相應的教育和學術能力」，籲校方釋疑，否則對其他青年學者不公平。

澎湃新聞報導，武大靖1994年出生在黑龍江佳木斯，是中國短道速滑運動員，平昌冬奧會男子速滑500米冠軍、北京冬奧 會男女2000米混合接力金牌得主，連續兩屆冬奧奪金的中國男子第一人。還是索契冬奧會男子速滑500米亞軍和5000米接力季軍，並曾連續斬獲2014和2015短道速滑世錦賽男子500米冠軍。

新浪網報導，教育學者熊丙奇表示，奧運 冠軍退休 後到大學從教的不少，大多是從講師當起，一步步晉陞，最終能當到教授的鳳毛麟角。今年剛30歲的武大靖如能順利獲聘教授，很可能是該校乃至全國大學體育學科最年輕的教授，也將成為在讀碩士直接獲聘大學教授第一人。

熊丙奇說，武大靖是一名傑出運動員，但是他沒有教學教育經歷，也沒有體育學科研究學術成果，在學術平台以「武大靖」為作者進行搜索，也只查到一篇題為《因為每場比賽我都想贏》的文章。

據公開資料，武大靖的學歷是，「吉林體育學院畢業，本科學士學位，北京體育大學社會體育指導專業碩士在讀」。只有碩士學歷的體育運動員擔任教授職務，如無與之匹配的教育和學術能力，恐怕很難完成其崗位職責，這對其他青年學者也不公平。

熊丙奇說，一名運動員的成績表現好，並不等於他擁有相應的教育和學術能力，校方應該公開說明，以此消除公眾疑慮。