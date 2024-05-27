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剛爆窩案遭查…「中國巴菲特」突辭雲南白藥董事

中國新聞組╱北京27日電
有「中國巴菲特」之稱的陳樹發，與其子同時辭去雲南白藥董事。(取材自界面新聞)
有「中國巴菲特」之稱的陳樹發，與其子同時辭去雲南白藥董事。(取材自界面新聞)

中國中藥企業龍頭雲南白藥公告稱，董事陳發樹等人辭職；其子陳焱輝亦辭去董事職務。此前，雲南白藥剛曝出「窩案」（指一群由腐敗分子掌權的腐敗團夥，依靠權力非法獲得利益的「利益共同體」）。

紅星新聞報導，有「中國巴菲特」之稱的陳樹發善於資本運作，來自福建安溪農村的他因為參與紫金礦業、青島啤酒的改制，成為內地A股最知名的資本大佬之一，也是福建前首富。

目前，陳發樹是多家上市公司股東，且與雲南白藥關係頗深。2009年擬以22億元收購雲南白藥未能達成，直到2016年，雲南白藥混改，陳發樹成功入局。此後，雲南省國資委與陳發樹控制的新華都及其一致行動人分別持有雲南白藥25.14%股權，並列第一大股東之位。雲南白藥由此進入無控股股東且無實控人階段。

報導指出，陳發樹憧憬雲南白藥多年，是因為看好其大健康消費產業，並將雲南白藥對標跨國醫療巨頭強生。這一案例也一時被看作是國企混改的雲南樣本。但雲南白藥的國資股東和陳發樹之間早已暗生嫌隙。

陳發樹加入雲南白藥後，這家中藥巨頭一度被外界吐槽，其槽點主要集中在公司熱中炒股、對外投資，背離主業。這顯然離不開擅長炒股的陳發樹。

5月8日晚，雲南白藥爆發「窩案」，原董事長王明輝、原首席運營官兼高級副總裁尹品耀等5位公司曾任高管先後被紀委監委部門帶走調查。知情人士透露，原因或是因其在雲南白藥收購萬隆控股時，涉及轉移國有資產、造成國有資產流失等。

雲南白藥。(取材自藍鯨財經)
雲南白藥。(取材自藍鯨財經)

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