中國能源領域反腐 退休多年的「老虎」也被查

中國能源領域反貪腐持續高壓，媒體統計，今年以來，各地已有超過40位能源系統官員和企業主管因違紀違法接受調查。（取材自微博）

中國能源領域反貪腐持續高壓，媒體統計，今年以來，各地已有超過40位能源系統官員和企業主管因違紀違法接受調查，其中不乏已經退休 多年的「老虎」。產業人士指出，能源領域的項目屬於資本密集型，投資 數額大，動輒數百億，尋租空間大，因此易生腐敗。

事實上，中共 中央紀律檢查委員會第三次全體會議今年1月初召開時，中共總書記習近平便在會上點名，要深化整治五個領域的腐敗，其中包含能源，以及金融、國企、醫藥和基建工程。

第一財經報導，中央紀委國家監委網站5月24日通報，吉林省能源投資集團有限責任公司前黨委書記、董事長張金峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受吉林省紀委監委紀律審查和監察調查，成為今年以來，能源領域遭查的最新案例。

報導指出，5月至今，包括張金峰在內，至少有九名能源系統官員和企業高層被查。其中，5月6日至8日，重慶建工集團股份有限公司前黨委書記、董事長魏福生，山西省呂梁市能源局原二級調研員劉拴亮等人均因涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查。

5月10日至14日，又有山西天澤集團總經理助理李全孝，晉能控股集團澤西州天安潤宏煤業有限公司副經理宋利宏，中煤第71工程處有限責任公司總經理劉洪才，前雲南煤礦安全監察局副巡視員楊華，中國廣核集團原黨委常委、副總經理譚建生，以及大唐集團（內蒙古）能源開發有限公司副總經理桑海洋等多人因涉嫌違紀違法被檢查。

再看到今年前兩個月，新疆能源（集團）黨委書記、董事長胡國強，中國地質調查局前黨組書記、局長鐘自然，中國石油天然氣集團原黨組書記、董事長王宜林，南方電網黨組成員、紀檢監察組組長龍飛等多人相繼被查。

報導稱，這些人中，不乏已經退休多年的「老虎」。例如，前晉能集團有限公司黨委副書記、監事會主席王建設，雖已退休多年，但因其涉嫌嚴重違紀違法，仍被立案審查調查。

能源業人士分析，資本密集型的能源產業，「尋租空間大」，容易滋生腐敗。例如，就在24日，江蘇省徐州市中級法院對湖北省人民政府前副省長曹廣晶受賄、洩露內幕資訊一案進行了一審公開宣判。

經審理查明，曹廣晶在能源系統長期任職期間，利用職務之便為他人謀取利益，非法收受財物達人民幣2.16億元（約2982萬美元），此外，他還洩漏了某上市公司的內線消息，導致他人非法獲利人民幣1042萬多元（約美143.8萬元）。