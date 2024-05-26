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中國考研潮…碩博生獲offer比率 首低於高校本科生

中國新聞組／北京26日電
經濟復甦不如預期牽動大學生就業市場，研究顯示，碩博士畢業生就業率已低於本科生，求職更加困難，圖為雲南招聘現場。（中新社）
經濟復甦不如預期牽動大學生就業市場，研究顯示，碩博士畢業生就業率已低於本科生，求職更加困難，圖為雲南招聘現場。（中新社）

在官方碩士研究生擴招計畫等引領下，中國大學生近年興起考研潮，就業市場因此迎來前所未有的龐大研究生求職者，在經濟景氣及市場預期等因素權衡下，愈來愈多企業傾向招收「更便宜」的本科生，碩博畢業生獲得offer比率已首度低於本科生。學者警告，政府若不結合現實的社會需求來確定人才培養規模，必然導致碩博士就業形勢進一步嚴峻、學歷進一步貶值。

據官媒濟南日報旗下「經濟觀察報」報導指出，與同類院校本科生就業相比，研究生就業開始出現倒掛情況，特別是在非「雙一流」的高校中，這些學校的研究生沒有好學校的光環，但學歷又處在金字塔頂部，也是整個碩士研究生教育體系中的大多數。

智聯招聘今年3至4月針對2024屆畢業生就業力調研報告顯示，今年普本（非雙一流本科院校）院校碩博畢業生offer獲得率33.2%，較去年下降17個百分點，也低於普本院校本科畢業生offer獲得率43.9%。 這是此前從未出現過的現象。智聯招聘執行副總裁李強表示，碩博求職進展一直以來都好於本科，直到今年呈現出本科更好的態勢，在普本院校中更為凸顯。

張濤（化名）是一家國企下屬的中型水務公司總經理，「寧花5000元/月招本科生、不花7000元/月招研究生」成了他幾年來招聘經驗之一，主要考量地方政府財政緊張等因素，公司對應屆生需求尤其是成本更高的研究生需求會進一步減少。且目前學歷內卷，研究生工資待遇不會太高，但一線工作崗位也不太喜歡招研究生，因很多研究生心理預期更高，流動性也更高。

報導說，這不是水務行業僅存的現象。科銳國際校園招聘業務總監安慶表示，近幾年，研究生數量明顯大於市場的需求。李強也表示，不確定的宏觀環境下，企業更傾向於降本增效，在能力大致相當情況下，更傾向於招聘對薪酬預期較低的普本本科畢業生。

企業招聘研究生意願降低的同時，整個就業市場卻迎來了前所未有的龐大研究生群體。2020年3月教育部提出擴大碩士研究生招生規模，2019年至2023年四年時間累計培養研究生數量從近800萬人上漲至1100餘萬人，目前仍以超100萬人/年速度上漲。而2023年就業市場景氣程度並沒有相比2020年明顯好轉。擴招四年後的「後遺症」就是，研究生就業愈來愈難於本科生。

21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，「從經濟發展現狀看，目前碩博士的人才供給尤其是學術性的碩博士已經超過了社會需求。」 現在必須結合現實的社會需求來確定人才培養規模，否則必然導致碩博士就業形勢進一步嚴峻、學歷進一步貶值。

經濟復甦不如預期牽動大學生就業市場，研究顯示，碩博士畢業生就業率已低於本科生，求...
經濟復甦不如預期牽動大學生就業市場，研究顯示，碩博士畢業生就業率已低於本科生，求職更加困難，圖為北京大學研究生畢業時在校門拍照。（新華社）

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