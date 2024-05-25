職場35歲是坎？格力董明珠要年輕人別躺平：沒人聘就去創業

董明珠。(中新社資料照片)

職場35歲是坎嗎？中國格力電器董事長董明珠稱沒人招聘就自己去創業，實際上更多的坎來自於內心和思想，「你認為前面是一座高山，跨越不過去，這就是坎；如果堅定地一步步往上爬，就能走上巔峰」。

金融界報導，董明珠日前接受採訪稱，現在的年輕人和自己當年年輕時在本質上並沒有不同。她認為不應該「一棍子打死」，說現在年輕人不行，優秀的年輕人還是很多的，他們是國家和人類發展的支撐點。「我們新招的大學生『00後』，『95後』都走上了領導崗位，你說行還是不行？」

對於社會上所說的年輕人躺平現象，董明珠稱事實並不是這個樣，不躺平的還是多數。「所謂的成功，就是付出的愈多，成功率就愈高，沒有付出不可能躺平，沒有奮鬥過的人也不會感到幸福。」

談及職場35歲現象，董明珠稱沒人招聘就自己去創業，實際上更多的坎來自於內心和思想，「你認為前面是一座高山，跨越不過去，這就是坎；如果堅定地一步步往上爬，就能走上巔峰」。

董明珠稱，她不主張盲目地拚命去幹，但盡心盡力還是必要的，如果愛一份工作自然會投入。

談及「不招只想要多少工資的員工」，董明珠稱，一個年輕人剛進入企業，你有什麼理由告訴我給你多少錢，當然是有貢獻才能談收入，這是很正常的。

對於格力的年輕人有沒有哪些要求？董明珠說，不是自己提要求，而是要建立合理的制度、規矩，工作上嚴格要求，生活中更多關心，讓員工有安全感。「企業往往是員工的避風港，但是不是放縱你，企業有企業自己的規矩，不是養懶漢的地方，更多是培養創新人才。」

董明珠稱，有了創新和人才，才能讓企業發展得更好，從這個意義上講，企業和員工不僅僅是雇傭關系，一個人選擇了企業可能是一生的選擇。

對於被人稱作女強人，董明珠回應稱男的如果強為什麽不被稱為「男強人」，說到底還是一種傳統思想，思維裡有一種認知對女性就是有偏見，「講女強人本身就是偏見」。