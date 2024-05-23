黃山天都峰閉關5年後再開 鯽魚背湧探險人潮
安徽黃山的天都峰20日結束5年的封閉輪休期，恢復對外開放，眾多遊客慕名而來，領略天都峰的險峻與壯美。天都峰位於黃山東南，與光明頂、蓮花峰並稱為黃山三大主峰，海拔1829米，是黃山風景區內第三高峰，被譽為「群仙所都、天上都會」。
來源:YouTube
中新社報導，天都峰坡陡路險，被網友稱為是黃山的滿級副本。尤其是登頂的必經之路--「鯽魚背」段，其兩側是千仞懸崖，最陡坡度近85度，長10餘米，路寬不足1米，只有欄桿與繩索，宛如「天梯」。當局也提醒遊客安全遊覽，慎重選擇登峰。
天都峰作為探險體驗型景點，除了峰上「鯽魚背」聞名，試膽石、老虎嘴、萬仞壁、一線天等景點也異常險峻，攀爬難度極高。
黃山是集聯合國教科文組織世界文化與自然遺產、世界地質公園、世界生物圈保護區三頂世界級桂冠於一身的自然保護地，每年吸引數百萬海內外遊客觀光度假。40年多前，黃山首創「景點封閉輪休」制度。
根據相關規定，天都峰自2018年12月封閉輪休至今。經檢測，當前天都峰區域黃山松、黃山杜鵑、燈籠樹、南方六道木、三丫烏藥等五種代表性植物固定樣株的生長指標平均值和十塊固定樣方的草本植物層蓋度指標全部達到開放臨界值，符合開放標準。
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