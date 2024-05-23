黃山天都峰閉關5年後再開 鯽魚背湧探險人潮

安徽省黃山風景區三大主峰之一的天都峰結束封閉輪休期，恢復對外開放，眾多遊客慕名而來。（新華社）

安徽黃山的天都峰20日結束5年的封閉輪休期，恢復對外開放，眾多遊客慕名而來，領略天都峰的險峻與壯美。天都峰位於黃山東南，與光明頂、蓮花峰並稱為黃山三大主峰，海拔1829米，是黃山風景區內第三高 峰，被譽為「群仙所都、天上都會」。

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中新社報導，天都峰坡陡路險，被網友稱為是黃山的滿級副本。尤其是登頂的必經之路--「鯽魚背」段，其兩側是千仞懸崖，最陡坡度近85度，長10餘米，路寬不足1米，只有欄桿與繩索，宛如「天梯」。當局也提醒遊客安全遊覽，慎重選擇登峰。

天都峰作為探險體驗型景點，除了峰上「鯽魚背」聞名，試膽石、老虎嘴、萬仞壁、一線天等景點也異常險峻，攀爬難度極高。

安徽省黃山風景區三大主峰之一的天都峰結束封閉輪休期，恢復對外開放，眾多遊客慕名而來。（中新社）

黃山是集聯合國教科文組織世界文化與自然遺產、世界地質公園、世界生物圈保護區三頂世界級桂冠於一身的自然保護地，每年吸引數百萬海內外遊客觀光 度假。40年多前，黃山首創「景點封閉輪休」制度。