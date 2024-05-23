我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

黃山天都峰閉關5年後再開 鯽魚背湧探險人潮

中國新聞組／北京23日電
安徽省黃山風景區三大主峰之一的天都峰結束封閉輪休期，恢復對外開放，眾多遊客慕名而來。（新華社）
安徽省黃山風景區三大主峰之一的天都峰結束封閉輪休期，恢復對外開放，眾多遊客慕名而來。（新華社）

安徽黃山的天都峰20日結束5年的封閉輪休期，恢復對外開放，眾多遊客慕名而來，領略天都峰的險峻與壯美。天都峰位於黃山東南，與光明頂、蓮花峰並稱為黃山三大主峰，海拔1829米，是黃山風景區內第三高峰，被譽為「群仙所都、天上都會」。

來源:YouTube

中新社報導，天都峰坡陡路險，被網友稱為是黃山的滿級副本。尤其是登頂的必經之路--「鯽魚背」段，其兩側是千仞懸崖，最陡坡度近85度，長10餘米，路寬不足1米，只有欄桿與繩索，宛如「天梯」。當局也提醒遊客安全遊覽，慎重選擇登峰。

天都峰作為探險體驗型景點，除了峰上「鯽魚背」聞名，試膽石、老虎嘴、萬仞壁、一線天等景點也異常險峻，攀爬難度極高。

安徽省黃山風景區三大主峰之一的天都峰結束封閉輪休期，恢復對外開放，眾多遊客慕名而...
安徽省黃山風景區三大主峰之一的天都峰結束封閉輪休期，恢復對外開放，眾多遊客慕名而來。（中新社）

黃山是集聯合國教科文組織世界文化與自然遺產、世界地質公園、世界生物圈保護區三頂世界級桂冠於一身的自然保護地，每年吸引數百萬海內外遊客觀光度假。40年多前，黃山首創「景點封閉輪休」制度。

根據相關規定，天都峰自2018年12月封閉輪休至今。經檢測，當前天都峰區域黃山松、黃山杜鵑、燈籠樹、南方六道木、三丫烏藥等五種代表性植物固定樣株的生長指標平均值和十塊固定樣方的草本植物層蓋度指標全部達到開放臨界值，符合開放標準。

安徽省黃山風景區三大主峰之一的天都峰結束封閉輪休期，恢復對外開放，眾多遊客慕名而...
安徽省黃山風景區三大主峰之一的天都峰結束封閉輪休期，恢復對外開放，眾多遊客慕名而來。（中新社）

檢測 觀光 三高

上一則

北大開設「減肥神課」 最高紀錄有學生一學期減重這麼多

下一則

北極區最後私人土地傳中國買家有興趣？挪威出聲了

延伸閱讀

36歲男吞4公分長魚刺未在意 十二指腸竟穿破成腹膜炎

36歲男吞4公分長魚刺未在意 十二指腸竟穿破成腹膜炎
亞洲文化節 展現中國世界遺產

亞洲文化節 展現中國世界遺產
一次難忘的黃山行(下)

一次難忘的黃山行(下)
一次難忘的黃山行(上)

一次難忘的黃山行(上)

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
成都一名男子4月底入手一輛長城汽車一款電動露營車，不到一個月就被車子的電動帳篷「卡脖子」致死。（圖／取自微博）

他買電動露營車不到1個月 遭「卡脖」慘死…車商這麼說

2024-05-15 12:13

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心