住天宮逾20天 中「航天魚」狀態佳 但會顛倒游、旋轉運動

科研人員表示，自上月26日由神舟十八號載人飛船送往中國太空站問天艙的小型受控生命生態實驗模塊中，4條斑馬魚（紅圈示）的狀態良好。（取材自央視畫面）

中國神舟十八號載人航天組已進入太空20多天，央視新聞報導，他們這次帶上的4條魚目前在太空的生存狀態良好；但在微重力下，出現腹背顛倒游泳、旋轉運動、轉圈等定向行為異常現象。

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今年4月26日，載有4條斑馬魚和金魚藻的小型受控生命生態實驗組件由神舟十八號載人飛船送往中國空間站（太空站）問天艙的生命生態科學實驗系統的小型受控生命生態實驗模組中。展開的在軌實驗，已經過去了20多天，科研人員表示，4條斑馬魚的狀態良好。

太空人 成功展開了兩次水樣樣品採集和一次魚食盒更換操作，發現斑馬魚在微重力下表現出腹背顛倒游泳、旋轉運動、轉圈等定向行為異常現象。

後續科學家將利用返回的回收水樣、魚卵等樣品，結合斑馬魚空間運動行為視頻等，展開空間環境對脊椎動物生長發育與行為的影響研究，同時為空間密閉生態系統物質迴圈研究提供支撐。

大公報報導，中國科學院水生生物研究所研究員王高鴻表示，科學家們希望，下一步能在太空利用斑馬魚魚卵培養小魚，然後從小魚再到成魚，然後成魚再產卵，真正實現水生生物在太空的全生命周期培養。

「太空養魚」這項實驗計畫是研究在太空這種極端環境下，怎麼養魚、怎麼種植物。目的是為了人類將來有一天，前進太空建立基地時，得先解決食物（蛋白質）來源問題，這個實驗就是在探路，讓人類未來在太空中能過上更愜意的生活。

報導指出，中國科學院空間應用工程與技術中心研究員倉懷興昨天在「天地共播一粒種─青少年與航天員一起養斑馬魚」科學教育活動上，透露空間站未來有新的「動物成員」，小鼠以及果蠅將在後續任務中進入空間站。

報導稱，從擬南芥到斑馬魚，中國空間站生命科學領域的實驗已從植物發展到動物。倉懷興表示，後續的實驗將更加精采，也會越來越有意思。未來，科學家們期待將四隻兩雌兩雄小鼠以及果蠅們送往空間站。在空間站，小鼠除可以進行生理性的研究外，還可以將牠們在太空中的活動記錄下來，進行行為心理認知方面的研究，進一步探究腦神經科學等領域問題。