上海已婚美女「腳踏4船」孕期還在騙 詐得270萬元獲刑11年

已婚懷孕的李女與被害人的聊天紀錄上還有兩人拍的「結婚照」。（取材自上觀新聞）

上海一名「90後」已婚懷孕李姓女子以婚戀為名，幾乎同時間周旋於四名男子之間，憑藉姣好面容與社交本領，編造可憐遭遇與富家女人設，騙取四名男子共近270萬元（人民幣，下同，約37.3萬美元）。四名男子獲悉被騙後報警，李某向檢察官坦承「是的，我腳踏四艘船」，被依詐騙罪判刑11年7個月。

上觀新聞報導，李女出生於1993年，19歲步入社會練就一身社交本領，加上溫潤嫻靜的氣質與姣好面容，很受異性青睞。21歲時，李女嫁給比她年長十多歲丈夫，因年齡差距大，逐漸演變為搭夥過日子的陌路人。

2017年，李女隱瞞已婚事實，與工作認識的王先生談戀愛。李女編造從小被親生母親拋棄，在養父母的照料下長大成人，隨後孤身一人前往上海工作。2019年情人節，李女還和王先生前往照相館拍了結婚登記照，可不到一年便分手。期間李女以各種理由騙取王先生錢款100餘萬元。

王先生不知道的是，在兩人交往期間，他的女友正穿梭於另外三名男性之間。

2018年，以單身人設示人的李女與陳先生相戀。李女隱瞞自己為丈夫懷孕事實，稱陳先生是孩子父親，2019年底與陳先生分手，謊稱孩子沒保住，利用對方的愧疚心理榨取錢財。之後以名下店鋪陷入資金糾紛為由向陳先生借錢，並虛構在國外的養父母已離世可繼承豐厚遺產還款，以需交納遺產稅等理由繼續騙取陳先生錢款共計78萬餘元。

李女懷孕時期的戀愛對象還有周先生。面對日益變大的肚子，她向周先生哭訴患有「大肚子病」並索要治療費。同樣，李女與周先生拍攝過結婚證照片並約定辦理結婚登記，騙取周先生錢款共計80餘萬元。

2022年6月，王先生、陳先生等三人發現，李某借錢後並不履行還錢的承諾，且在反覆催討欠款過程中相繼發現李某已婚且借錢理由均為虛構，氣憤的三人隨即報警。