北大教授籲上海「戶籍鬆綁」 吸引青年來創業

北京大學博雅特聘教授、中國經濟研究中心主任姚洋在上海「創新創業青年50人論壇」演講中談到創新環境時表示，「對於中國來說我們要開放，對上海來說更應該開放，我在這裡呼籲一下，上海能不能帶一個頭，把戶籍制度稍微再放鬆一點。」

澎湃新聞報導，姚洋分享了中國創新創業的情況，並表示首先要認清中國經濟還有中國社會所處的這個時代。他認為，所有的國家在成長比較快的時候都是人口相對年輕的時候，就是人口主要結構是處在青壯年時期。

據報導，姚洋表示，在創造創新環境中中國要向競爭者學習，向美國學習，他總結了兩點原因：一是開放的社會，這方面中國要開放，對上海來說更應該開放，他說：「我們要吸納年輕人來到上海這座城市來創業，不僅是中國年輕人，應該把全世界年輕人吸引到上海來，然而打分制度未必是一種最好的制度，因此戶籍制度鬆綁很重要。」

報導指出，第二點是資本市場。一個發達的資本市場是創新的關鍵。資本市場可以提供非常大的獎勵創新的功能。創新成功的概率極低，所以得提供獎勵，否則沒人創新。上海在這方面有巨大的優勢，怎麼發揮好股市作用促進上海乃至全中國的創新，是一個值得思考的話題。