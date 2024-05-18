我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

美國最後4隻大熊貓 亞特蘭大動物園今秋將送返中國

中國新聞組／北京18日電

美國最後一家有大熊貓的動物園亞特蘭大動物園(Zoo Atlanta)，預計今年秋天將把四隻熊科鎮園之寶送回中國。

來源：YouTube

美國之音報導，亞特蘭大動物園的官員說，該動物園正在準備把大熊貓母親和父親倫倫和洋洋、以及他們在美國出生的孿生姊妹雅倫和喜倫送回中國。移交的具體日期還沒有確定，但是可能是在10月與12月之間。

自從華盛頓的國家動物園(National Zoo)去年11月把三隻大熊貓歸還中國後，亞特蘭大的四隻貴客是美國境內最後的大熊貓了。在美中兩國外交關係變得更加緊張之際，隨著租賃協議到期，其他美國動物園都已把大熊貓送回了中國。

亞特蘭大1999年得到了倫倫和洋洋，這是一項為期25年的租約的一部分，這項租約很快就要到期。

自從倫倫和洋洋落戶亞特蘭大之後，他們生下了七隻熊貓，2016年出生的雅倫和喜倫是最年輕的。她們的哥哥姊姊已經由成都大熊貓繁育研究基地照料了。

在亞特蘭大的熊貓辭別之前，美國有可能迎來一對新的熊貓。聖地亞哥動物園(San Diego Zoo)上個月說，工作人員最近去了中國，與熊貓雲川和鑫寶會面。他們有可能今年夏天抵達加州

亞特蘭大動物園的官員在一份新聞稿中說，在他們的熊貓離開之前，他們應該能夠公布「重要的事先通知」。至於亞特蘭大未來是否還會迎來新的熊貓，動物園官員說：「還沒有與中國的夥伴進行任何討論。」

動物園 亞特蘭大 加州

上一則

英企港員工上當 AI深偽騙近2億港元

下一則

還押15月 蔡天鳳前家姑20萬保釋 滿頭白髮攜藥袋

延伸閱讀

痛失愛子 西班牙動物園黑猩猩媽抱屍3月 走到哪抱到哪

痛失愛子 西班牙動物園黑猩猩媽抱屍3月 走到哪抱到哪
遭虐？旅美大熊貓口吐白沫 成都基地：運動正常現象

遭虐？旅美大熊貓口吐白沫 成都基地：運動正常現象
不只黑白色 秦嶺發現野生棕色大熊貓

不只黑白色 秦嶺發現野生棕色大熊貓
旅美熊貓「洋洋」傳口吐白沫 中國官方稱運動正常現象

旅美熊貓「洋洋」傳口吐白沫 中國官方稱運動正常現象

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00
在北京故宮外排隊的老年團。(取材自中新周刊／東方IC圖）

農村老人參加低價旅行團 為何甘願被洗腦?

2024-05-10 02:00

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬