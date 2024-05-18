美國最後4隻大熊貓 亞特蘭大動物園今秋將送返中國

美國最後一家有大熊貓的動物園亞特蘭大 動物園(Zoo Atlanta)，預計今年秋天將把四隻熊科鎮園之寶送回中國。

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美國之音報導，亞特蘭大動物園的官員說，該動物園正在準備把大熊貓母親和父親倫倫和洋洋、以及他們在美國出生的孿生姊妹雅倫和喜倫送回中國。移交的具體日期還沒有確定，但是可能是在10月與12月之間。

自從華盛頓的國家動物園(National Zoo)去年11月把三隻大熊貓歸還中國後，亞特蘭大的四隻貴客是美國境內最後的大熊貓了。在美中兩國外交關係變得更加緊張之際，隨著租賃協議到期，其他美國動物園都已把大熊貓送回了中國。

亞特蘭大1999年得到了倫倫和洋洋，這是一項為期25年的租約的一部分，這項租約很快就要到期。

自從倫倫和洋洋落戶亞特蘭大之後，他們生下了七隻熊貓，2016年出生的雅倫和喜倫是最年輕的。她們的哥哥姊姊已經由成都大熊貓繁育研究基地照料了。

在亞特蘭大的熊貓辭別之前，美國有可能迎來一對新的熊貓。聖地亞哥動物園(San Diego Zoo)上個月說，工作人員最近去了中國，與熊貓雲川和鑫寶會面。他們有可能今年夏天抵達加州 。

亞特蘭大動物園的官員在一份新聞稿中說，在他們的熊貓離開之前，他們應該能夠公布「重要的事先通知」。至於亞特蘭大未來是否還會迎來新的熊貓，動物園官員說：「還沒有與中國的夥伴進行任何討論。」