房市盛世不再 數百萬年輕房產經紀陷困境 兼差度日

圖為一名騎士經過天津市的碧桂園住宅建築工地。中國房市近幾年持續衰退，除了那些「高位接盤」買到爛尾樓的苦主，還可能有數百萬年輕人面臨職業困境。( 路透資料照片)

中國房市近幾年持續衰退，除了那些 「高位接盤」買到爛尾樓的苦主，還可能有數百萬年輕人面臨職業困境。彭博社的相關報導指出，他們中有曾見證中國房產盛世、年輕一代的房地產 經理人，不少人目前只能兼差度日。而現年30歲的張艾維（Ivy Zhang，音譯）就是其中一位。

自由亞洲電台引述報導，張艾維2016年大學一畢業就加入了規模數一數二的房產企業碧桂園 ，她每天晚上工作到11時，不久就被調到更大的城市，獲得 「銷售冠軍」稱號。根據她自己統計，她一共幫碧桂園賣了總價達10億元人民幣的樓房。由於當時中國房市正旺，房產被視為累積財富、保險與退休基金的工具。張艾維賺進大把鈔票，錢多到不需多想。她告訴彭博社：「銀行帳號裡就是一串數字。」

不過，好景不長。雖然中國國家主席習近平早已警告 「房子是用來住的，不是用來炒的」，但2021年底前，中國樓房仍然賣的比蓋的快，地產開發商為了擴大規模，累積不少債務。此後，當局突然緊縮貸款 ，房市崩盤。不少買房民眾等不到房子完工，中國多地出現抗議事件。

報導指出，中國房市崩盤後，一群原本以為能順利晉升富裕中產階級的年輕房產經紀人，生活頓時陷入困頓。據房地產研究機構「可研智庫」統計，2023年前的3年時間，中國地產開發從業人員流失了約50萬人。這一統計沒有包括相關產業數字，例如建設與行銷。

張艾維告訴彭博社，為了過生活、繳帳單，她現在改在社媒平台上銷售保健品，但一個月只賣出三項產品，收入大不如前，跟以前賣房一年能賺進數十萬人民幣的日子完全不能比。

報導說，儘管許多地產經理人現在日子已經很難過，但不少分析師認為，中國房市還未觸底。根據彭博經濟預測，2026年前，中國房市規模將進一步縮水至國內生產總值（GDP）的16%，大幅低於曾經的高點25%。