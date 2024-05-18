我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

房市盛世不再 數百萬年輕房產經紀陷困境 兼差度日

中國新聞組／北京18日電
圖為一名騎士經過天津市的碧桂園住宅建築工地。中國房市近幾年持續衰退，除了那些「高位接盤」買到爛尾樓的苦主，還可能有數百萬年輕人面臨職業困境。( 路透資料照片)
圖為一名騎士經過天津市的碧桂園住宅建築工地。中國房市近幾年持續衰退，除了那些「高位接盤」買到爛尾樓的苦主，還可能有數百萬年輕人面臨職業困境。( 路透資料照片)

中國房市近幾年持續衰退，除了那些 「高位接盤」買到爛尾樓的苦主，還可能有數百萬年輕人面臨職業困境。彭博社的相關報導指出，他們中有曾見證中國房產盛世、年輕一代的房地產經理人，不少人目前只能兼差度日。而現年30歲的張艾維（Ivy Zhang，音譯）就是其中一位。

自由亞洲電台引述報導，張艾維2016年大學一畢業就加入了規模數一數二的房產企業碧桂園，她每天晚上工作到11時，不久就被調到更大的城市，獲得 「銷售冠軍」稱號。根據她自己統計，她一共幫碧桂園賣了總價達10億元人民幣的樓房。由於當時中國房市正旺，房產被視為累積財富、保險與退休基金的工具。張艾維賺進大把鈔票，錢多到不需多想。她告訴彭博社：「銀行帳號裡就是一串數字。」

不過，好景不長。雖然中國國家主席習近平早已警告 「房子是用來住的，不是用來炒的」，但2021年底前，中國樓房仍然賣的比蓋的快，地產開發商為了擴大規模，累積不少債務。此後，當局突然緊縮貸款，房市崩盤。不少買房民眾等不到房子完工，中國多地出現抗議事件。

報導指出，中國房市崩盤後，一群原本以為能順利晉升富裕中產階級的年輕房產經紀人，生活頓時陷入困頓。據房地產研究機構「可研智庫」統計，2023年前的3年時間，中國地產開發從業人員流失了約50萬人。這一統計沒有包括相關產業數字，例如建設與行銷。

張艾維告訴彭博社，為了過生活、繳帳單，她現在改在社媒平台上銷售保健品，但一個月只賣出三項產品，收入大不如前，跟以前賣房一年能賺進數十萬人民幣的日子完全不能比。

報導說，儘管許多地產經理人現在日子已經很難過，但不少分析師認為，中國房市還未觸底。根據彭博經濟預測，2026年前，中國房市規模將進一步縮水至國內生產總值（GDP）的16%，大幅低於曾經的高點25%。

碧桂園 房地產 貸款

上一則

遼寧男千元賤賣祖傳醃蛋罐 竟是價值2億青花瓷 全球僅2個

下一則

7兆才夠…國家隊救房市去庫存 資金多寡是關鍵

延伸閱讀

灣區賣房 56%在2周內找到買家 房市升溫

灣區賣房 56%在2周內找到買家 房市升溫
中國消費沒勁 商場掀倒閉潮

中國消費沒勁 商場掀倒閉潮
瞞騙90歲富商文盲父 新加坡女占855萬美元房產遭揭穿

瞞騙90歲富商文盲父 新加坡女占855萬美元房產遭揭穿
碧桂園償還兩票據利息 危機暫解除

碧桂園償還兩票據利息 危機暫解除

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00
在北京故宮外排隊的老年團。(取材自中新周刊／東方IC圖）

農村老人參加低價旅行團 為何甘願被洗腦?

2024-05-10 02:00

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬