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留學生發文刷爆百萬逃回中國？ 移民律師：曾有其事

中國新聞組／北京17日電
一名中國留學生自曝自己畢業前「刷爆」美國某些銀行的信用卡。(美聯社)
一名中國留學生自曝自己畢業前「刷爆」美國某些銀行的信用卡。(美聯社)

一名留學美國的中國學生近日在社交平台發文，自曝自己畢業前「刷爆」美國某些銀行的信用卡，金額達14萬美元（約101萬人民幣），之後逃回中國。該留學生稱此舉是「給美國資本家的最後一個教訓」，此番言論讓中美網友炸鍋。有人批「前人挖坑，後人遭殃」，但有人質疑真實性，認為這是段子。

綜合網上訊息，該留學生在小紅書的帖文中對Chase、花旗和美國運通的三年陪伴表達感謝，並稱雖然其銀行服務真的很好，但他始終記得自己是中國人和自己振興華夏的使命，因此決定用這人生的「第一桶金」回中國「添磚加瓦」，同時也作為給美帝國主義的一記重拳，給美國資本家的最後一個教訓。該留學生稱，要「給美國資本家的最後一個教訓」。

事件引起網友熱議，有人大讚高手，但更多留言則持負面態度，認為奇葩的愛國會影響國家的誠信和形象，甚至是把後果轉嫁後續去美國的留學生和沒有美國綠卡的華人。

另外，也有人將該事件主角經歷翻譯後，再傳到社交平台Reddit，引起許多美國網友關注。有美國網友回應此事件，主張美國政府應該停止向所有中國留學生提供信貸。

但也有網友持另一種看法，認為這就是段子，不必當真。「想屁呢，人家不是傻子怎麼可能給學生批那麼多額度」、「能刷14w刀的人不會這麼去做」、「能留學的，家裡真的差這點麼」。

雖然暫時無法確認這位中國留學生爆料的真實性，但加拿大移民律師GeorgeLee表示，確實有中國留學生在離開加拿大之前，刷爆信用卡，狂買電腦、手機、衣服和化妝品，並在離開加拿大之前私下低價出售。

Lee說，他受聘追蹤那些欠債不還的非加拿大居民，「在遙遠的國家尋找那些不償還債務的人變得更加困難，因為這通常是民事問題，而不是刑事犯罪，所以警方通常不會介入。」

中國留學生 加拿大 信用卡

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