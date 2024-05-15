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清華教授顏寧 獲聯合國教科文組織世界女科學家獎

中國新聞組／北京15日電
清華教授顏寧獲世界女科學家獎。(新華社)
清華教授顏寧獲世界女科學家獎。(新華社)

聯合國教科文組織與歐萊雅基金會當14日公布2024年世界傑出女科學家獎的5位獲獎者，中國科學家顏寧是獲獎者之一，頒獎儀式將於5月28日舉行。

中新網報導，據聯合國教科文組織介紹，清華大學生命科學學院教授、深圳醫學科學院院長、深圳灣實驗室主任顏寧發現了多種介導離子和糖跨細胞膜運輸的膜蛋白原子結構，揭示了跨膜轉運的原理。她的卓越研究推進了癲癇和心律失常等多種疾病的相關研究，並指導了疼痛綜合徵的治療。作為該領域的權威，顏寧「激勵著全球的女科學家，她還大力倡導研究和科學教育中的性別平等」。

「歐萊雅─聯合國教科文組織世界傑出女科學家獎」表彰的五位傑出女科學家分別來自五大地區：非洲和阿拉伯國家、亞洲及太平洋、歐洲、拉丁美洲及加勒比、北美洲，獲獎者由獨立的國際評委會從全球350名候選人中選出。評委會主席為法國國家健康與醫學研究院研究主任兼法國科學院院士、「歐萊雅─聯合國教科文組織世界傑出女科學家獎」得主基弗（Brigitte L. Kieffer）教授。

在顏寧之前，浙江大學教授胡海嵐憑藉在社會和情緒神經科學方面的重大發現，成為2022年世界傑出女科學家獎亞太地區獲獎人。她是第七位獲此殊榮的中國科學家，此前六位獲獎人均為中國科學院院士。顏寧獲獎之後，成為第八位獲獎的中國科學家。

1998年，聯合國教科文組織和法國歐萊雅集團聯合設立世界傑出女科學家成就獎，每年評選五位來自全球不同地區的傑出女科學家，表彰她們通過開創性工作為解決重要科學問題所作的貢獻，並為其科研事業提供支持。該獎是當今世界上唯一一個在全球範圍內獎勵女性科學家的獎項。

聯合國

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