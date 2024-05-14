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搶賺5000億生意 義烏老闆娘瘋學英語

記者賴錦宏╱綜合報導
義烏上百名老闆娘們，每天上班的第一件事就是去英語角學習。(取材自潮新聞)
義烏上百名老闆娘們，每天上班的第一件事就是去英語角學習。(取材自潮新聞)

「I can give you cheaper」（我算便宜點），還不到上午9點，一陣整齊而響亮的英語早讀聲從浙江義烏國際商貿城傳來，相關視頻在社交平台火紅。有「世界超市」之稱的義烏，去年出口額年增長16%，突破5000億元(人民幣，下同，約695億美元)，再創新高。在義烏商貿城主營木梳和工藝品的「70後」老闆娘單晨曉和市場裡上百名老闆娘，每天上班的第一件事就是去英語角學習，「外國客戶愈來愈多，不學不行啊！」

潮新聞報導，義烏市2023年的出口總值創歷史新高，達到5005.7億元，吸引了超過1.5萬名常駐外商和近9000間外資主體。目前義烏國際商貿城擁有7.5萬個商位、210萬種商品，與230多個國家和地區有貿易往來。浙江中國小商品城集團人力中心副總經理張利表示，「外貿生意愈來愈強，學英語就成了大勢所趨」。

張利說，今年的英語訓練營面向所有商戶免費開課，首日就吸引不少商戶自發加入，一區約150名，三區約50名，「後續應該還會愈來愈多」。來上課的為何都是老闆娘？原來義烏市場的生意模式一般是老闆負責後端工廠、供應鏈以及配貨等工作，老闆娘負責銷售、接單等對外工作。

在商貿城開文具店的「80後」老闆娘任小玲，是英語晨練「大軍」中的一員，她每天早上一開門就趕到英語角，「如果不早點去，離老師最近的第一排位置很快就滿了」。任小玲說，學習內容主要是貿易環節、與客戶交流，她已在商貿城上過三期英語課了，「現在和顧客用英語交流沒太大問題」。

另一名老闆娘單晨曉說，店鋪有不少來自中東、歐洲的客戶，「如果聽不懂，也不會交流，就是一種損失」。

除了外語課，義烏老闆娘還學習各類課程，比如企業管理、產品設計、知識產權等。網友紛紛評論「我高考都沒這麼努力」、「不是在賺錢，就是在學習的路上」、「不愧是世界的義烏」。

供應鏈 高考

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