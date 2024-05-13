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窮人免進？貴州1景點門票要9999元人民幣 客服：物以稀為貴

中國新聞組／北京13日電
貴州一景點門票高達9999元人民幣。(取材自上游新聞)
貴州一景點門票高達9999元人民幣。(取材自上游新聞)

有網民近日發現貴州省「十二背後」風景區裡的一個景點門票要價高達9999元（人民幣，下同，約1390美元），在網路上引發議論，有人稱這是「窮人免進」的景點。而該景區的工作人員也證實門票確實是這個價格，並稱該景點因為科考價值很高，每年只允許200人進入，所以比較貴。

上遊新聞報導，貴陽遊客董先生日前在網路上發文：「發現貴州一個景點門票高達9999元，還限定每天20人。這是真的嗎？」發文附圖顯示，該景點是十二背後風景區裡的「石膏晶花洞」。而根據「十二背後」在社群平台上的團購資訊，商品「石膏晶花洞‧晶花奇緣」掛牌價一份9999元，打折後8888元（約1235美元），且需要至少提前一天電話預約，每份限定一名成人。

門票為何這麼貴？十二背後景區客服稱：「石膏晶花洞是一個有很高科考價值的洞穴。每年只允許200人進入洞穴，物以稀為貴。遊客需提前一天預約，一般有一兩名教練陪同進入洞穴參觀，參觀時間一般是半天左右。」客服也說，因為客單價比較高，所以下單的遊客比較少。

據中國國家體育總局官網介紹，十二背後旅遊風景區是國家體育旅遊示範基地，石膏晶花洞是雙河溶洞的二級支洞，洞長13公裡，洞內的卷曲石通體透明，還有眾多柱狀石膏單晶聚合成放射狀晶花，走入其中彷彿置身冰雪世界，被譽為「世界最奇特的溶洞」。

對此，大部分網民似乎不太同意景區的解釋。有人批評，「最好100萬元一張，這種智商稅，只能讓那些人傻錢多的交。反正我不會去」，也有諷刺道，「限制進入景區人數，減少工作人員工作量，又保護了環境，還減少了中下收入人群的開支，皆大歡喜」、「不是閒人免進，是窮人免進」。

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