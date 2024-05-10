4棵金茶花價值上億 在銀行失蹤 雲南女企業家追討10多年無果

此前對外展出的金茶花。（取材自大皖新聞）

雲南李姓女企業家指控，她在昆明展出自己擁有價值上億（人民幣，下同，約1384萬美元）的四棵金茶花，因展場合同糾紛，被法院交給工商銀行石林支行保管後竟離奇失蹤，十多年來她多次通過訴訟向工行追討四棵金茶花未果，如今她落魄租房，無力負擔訴訟費。工行回應稱，此事法院已有判決，其他不便多說。法院表示正努力推進中。

李女士的金茶花黃金藝術品。（取材自大皖新聞）

大皖新聞報導，曾任雲南省亞太龍黃金實業公司董事長的李女士8日表示，「這4棵金茶花是我一輩子的心血，現在就這樣離奇失蹤了！」

李女士出生於1956年，早年經商，曾任雲南省亞太龍黃金實業公司董事長，也是當地頗具知名度的女企業家。

李女士表示，2001年，公司從雲南省昆明市石林彜族自治縣的工商銀行石林支行處，租賃了該行位於石林風景區門口的房屋，並自費改建展廳展出金茶花。2005年，該行以房屋租賃合同糾紛提起訴訟。2007年，石林彜族自治縣人民法院強制執行，將四棵金茶花交給工行石林支行保管，但金茶花最終下落不明。

李女士透露，這四棵金茶花中最大的一棵曾在1999年昆明世界園藝博覽會上展出並引發關注。2001年，她曾找專業機構鑒定，四棵總價值上億。

據李女士所述，2023年11月，工商銀行昆明分行法務部門相關負責人曾找到她，表示願意按評估價賠償，後來又說銀行方面無法按評估價賠償。

相關機構出具的資產評估證書。（取材自大皖新聞）

石林彜族自治縣人民法院2007年3月28日執行筆錄顯示，工行石林支行訴李女士房屋租賃合同糾紛一案，因李女士不配合執行，當天強制打開房屋，屋內有「一大三小」四棵已打包的金色茶花盆景製品及一些生活用品，交由工行管理。文中還明確提到，李女士出現後會交付給她，且李女士的物品由工行簽字驗收，下面還附上了驗收人和在場人的簽名。

今年4月起訴的訴訟費達250餘萬元，李女士根本無力負擔，且此前數次起訴也因為無法支付訴訟費被迫撤訴。