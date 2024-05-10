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「94年看著像49年」 寧夏女村官暴紅 自稱沒買過口紅

中國新聞組╱北京10日電
29歲的寧夏村支書張瑋，拍短視頻行銷農村，「94年看著像49年」讓她暴紅。(取材自瀟湘晨報)
29歲的寧夏村支書張瑋，拍短視頻行銷農村，「94年看著像49年」讓她暴紅。(取材自瀟湘晨報)

寧夏固原市彭陽縣29歲的大學生村支書張瑋近日火了，不過她暴紅的主因之一是「94年的她，看著像49年的」。張瑋說，起初很在意網友關注她「顯老」的長相，慢慢覺得這也是對她宣傳村里風光的肯定，就釋懷了。如今她發的鄉村短片不到兩個月就吸引近10萬粉絲，暴增遊客也帶動了當地產銷，她開心地說，至今她沒買過一支口紅，以後也會繼續專注工作。

張瑋自拍照。(取材自瀟湘晨報)
張瑋自拍照。(取材自瀟湘晨報)

瀟湘晨報報導，張瑋是寧夏彭陽縣紅河鎮寬坪村人，大學畢業後到彭陽縣一家企業工作，兩年後父親生病，張瑋辭職回到農村照顧父親。2020年10月，張瑋透過公開招考，成為楊坪村黨支部書記。

一開始，村民並不接受她，為了得到認可，張瑋挨家挨戶串門，主動去聊天了解村們的生活所需；她幫大爺餵牲口，幫大娘穿針線，幫老人收拾家事，村民也逐漸接受了這個外來的村支書。

直到現在，還有這樣一件事讓張瑋印象深刻。一個大雨夜，村上一位奶奶突然打電話給張瑋，說自己感冒很嚴重，家裡卻沒藥。張瑋冒雨開車25公里到縣城買藥。沒過幾天，奶奶給張瑋送來一雙鞋墊，尺寸剛合腳。 「問了才直到，我走後的第二天，奶奶用手在泥地上量了我留下的腳印尺寸。當時真的特別感動」。

今年3月，張瑋榮獲「自治區最美巾幗奮鬥者」稱號，進而開始發短視頻宣傳村里，第一段影片播放量就達到200萬，「一開始很多人質疑我的年紀，後來我也就想通了，這就是我們基層工作者風吹日曬的真實寫照」。報導稱，張瑋現在孩子1歲，她則連一支口紅都沒有買過，「因為我身邊的人都很純樸，我自己也不太打扮，主要精力還是放在工作上」。

來源：YouTube

張瑋發布的影片主要為宣傳鄉村和記錄基層生活，「我們想宣傳自己的家鄉，把彭陽縣的農副產品帶出去，也讓更多人的人走進我們的村子，也想讓更多網友看到現在農村的生活是怎麼樣的」、「現在我們的遊客也多了，村民的收益也多了，還引進了企業來我們村里發展，真的很開心」。

張瑋(右)致力行銷農村，至今沒買過一支口紅。(取材自瀟湘晨報)
張瑋(右)致力行銷農村，至今沒買過一支口紅。(取材自瀟湘晨報)

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