「Liuzhou Luosifen」螺螄粉官方英文名誕生 不再叫蝸牛麵

辣、爽、鮮、酸、燙是螺螄粉的獨特風味。（取材自微博）

源自廣西柳州的中國網紅小吃螺螄粉有官方英文名了。據柳州市發布實施的英文譯寫規範，螺螄粉的英文名統一為「Liuzhou Luosifen」。而螺螄粉的「加臭加辣」「麻辣」等特色風味也有了翻譯。「螺螄粉有官方英文名了」昨衝上微博 熱搜。閱讀量近6千萬，網友們紛紛叫好：「是的，就是要漢語拼音，外國人不會讀就去學」。

據橙柿互動報導，近日，由柳州市外事辦和市商務局牽頭，廣西科技大學、柳州職業技術學院等高校，以及柳州螺螄粉生產企業等相關單位共同參與制定的「預包裝柳州螺螄粉外包裝英文譯寫規範」，經市市場監管局批准發布並正式實施。

根據該標準，柳州螺螄粉有了統一的英文名「Liuzhou Luosifen」，而「加臭加辣」「麻辣」等特色風味也有了翻譯參考。該標準界定了預包裝柳州螺螄粉外包裝英文翻譯和書寫的術語和定義，為相關企業在對外出口時提供參考。

參與制定該標準的柳州職業技術學院柳州螺螄粉產業學院教師譚旻表示，此前市面上的預包裝柳州螺螄粉大多數採用意譯，不能準確表達螺螄粉的內涵。此次直譯為「Luosifen」，一是為了避免預包裝柳州螺螄粉出口時被誤認為是蝸牛等製品，減少不必要的誤會；二是為推廣螺螄粉美食文化，準確傳遞柳州特色地方美食的含義，樹立柳州螺螄粉品牌形象。

另外，該標準的編制小組在翻譯「麻辣味」時，經過多方研討，最終借鑑了川菜口味的翻譯後定為「Mala」。「我們希望通過這樣的翻譯，保持中國美食文化的獨特性，進一步加深國外食客對中國傳統美食的印象，體現我們的文化自信。」譚旻說。

螺螄粉2020年被列入中國國家級非物質文化遺產名單，正申請世界級非物質文物遺產。（取材自微博）

2015年，在「柳州螺螄粉地方標準」、「預包裝柳州螺螄粉地方標準」的第三次修正稿中規定了螺螄粉的官方英文名是「river snail rice noodle」，snail是蝸牛，經常被外國人稱做是「蝸牛麵」，但其吃的不是蝸牛，而是在水裡長的田螺，所以前面加了river，rice noodle泛指各類粉。

螺螄粉是廣西壯族自治區柳州市的特色小吃之一，具辣、爽、鮮、酸、燙的獨特風味，2020年被列入國家級非物質文化遺產名單。此前傳出有南韓 網友號召為「南韓螺螄粉」申請世界非物質文化遺產，引發中國網友不滿；柳州官方當時表示，螺螄粉正逐步申請國家和世界級非遺。

對於螺螄粉有了官方英文名，網友們紛紛叫好：「支持！就是要用漢語拼音！特有的東西就應該用新詞匯！」，「慢慢走向世界的螺螄粉大神」，「是我們中國人一眼能看懂的英文沒錯了！哈哈，螺螄粉的國際範兒來了！」，「好感up！拼音好評！別再弄什麼亂七八雜意譯，外國人不會讀就去學」，「想叫Luoxihun」，「乍看以為叫羅斯福」，「不容易被韓了」。