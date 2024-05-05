五一返程堵車「看著飛機飛走」 景區堵人 鳴沙山走2步路等5分鐘

5日是五一長假最後一天，杭州高速出現堵車潮。（取材自魯中晨報）

中國「五一」黃金周今天結束，各地將陸續進入假期回程高峰。除鐵路增開班次，各地公路也出現返程大塞車，有人一個半小時的路程開了四個半小時堵車到崩潰，眼睜睜看著自己要搭乘的飛機飛走了。把握假期末出遊的民眾，則把多處景區擠得像是哪兒都有「1億人」、「被攻打」的盛況，五一大軍還攻陷了敦煌沙漠，「走兩步路要等5分鐘」。

為期五天的「五一」假期從5月1日至5日，今天是最後一天，許多民眾提前返程。國鐵集團表示，4日全國鐵路客流持續保持高位運行，預計發送旅客1735萬人次，增開客運列車1149列。公安部交管局也估計高速公路、國省道幹線公路交通流量普遍處於高峰。

據都市快報橙柿互動報導，多地高速從3日就開始出現返程擁堵車流，有網友平時一個半小時的路程，因返程高峰提前到來，開了四個半小時，堵車到崩潰，眼睜睜看著飛機飛走了。還有橙友稱，3日從寧波開回杭州，下午5點出發的，晚上9點半都還沒到杭州，十足開了四個多小時了。

把握假期末出遊的民眾也不在少數。據海報新聞，全國主要城市、重點旅遊景區仍持續迎來客流高峰，哪兒都有「1億人」盛況，甚至還湧進了沙漠。社交平台上，多個熱門旅遊城市都「體驗」到了「被攻打」的節日氣氛，其中長沙和南京似乎被「攻打」最多，有湖南網友稱：「帶隊攻打的岳麓山……長沙很好玩，下次不節假日來了……我差點擠死在長沙。」

有IP位於寧夏的網友在發布的筆記中稱中衛沙坡頭景區「果然意料之中，人從眾」：「感覺就是四個字支撐自己，來都來了……每個項目排隊至少兩小時……」還有甘肅 網友在發布的關於敦煌鳴沙山的筆記中稱：「好消息：不堵駱駝。壞消息：堵人了……走兩步路等5分鐘。」並稱「誰把這個視頻發給匈奴單于，絲綢之路能早開幾百年」。

5日是五一長假最後一天，許多民眾把握時間出遊，雁蕩山景區因太擁堵，出現多名遊客被掛半山腰的驚險鏡頭。（視頻截圖）

山東泰安有外國遊客爬泰山，爬到一半想回頭下山卻發現山上人太多，只能被迫順著人流方向爬完，感慨：「泰山把我拿下了。」桂林漓江也現演「百舸爭流」，據遊客發布視頻：「知道的明白我是來旅遊，不知道的還以為周瑜正在調集江東水軍攻陷水泊梁山呢」。