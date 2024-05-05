五一返程堵車「看著飛機飛走」 景區堵人 鳴沙山走2步路等5分鐘
中國「五一」黃金周今天結束，各地將陸續進入假期回程高峰。除鐵路增開班次，各地公路也出現返程大塞車，有人一個半小時的路程開了四個半小時堵車到崩潰，眼睜睜看著自己要搭乘的飛機飛走了。把握假期末出遊的民眾，則把多處景區擠得像是哪兒都有「1億人」、「被攻打」的盛況，五一大軍還攻陷了敦煌沙漠，「走兩步路要等5分鐘」。
為期五天的「五一」假期從5月1日至5日，今天是最後一天，許多民眾提前返程。國鐵集團表示，4日全國鐵路客流持續保持高位運行，預計發送旅客1735萬人次，增開客運列車1149列。公安部交管局也估計高速公路、國省道幹線公路交通流量普遍處於高峰。
據都市快報橙柿互動報導，多地高速從3日就開始出現返程擁堵車流，有網友平時一個半小時的路程，因返程高峰提前到來，開了四個半小時，堵車到崩潰，眼睜睜看著飛機飛走了。還有橙友稱，3日從寧波開回杭州，下午5點出發的，晚上9點半都還沒到杭州，十足開了四個多小時了。
把握假期末出遊的民眾也不在少數。據海報新聞，全國主要城市、重點旅遊景區仍持續迎來客流高峰，哪兒都有「1億人」盛況，甚至還湧進了沙漠。社交平台上，多個熱門旅遊城市都「體驗」到了「被攻打」的節日氣氛，其中長沙和南京似乎被「攻打」最多，有湖南網友稱：「帶隊攻打的岳麓山……長沙很好玩，下次不節假日來了……我差點擠死在長沙。」
有IP位於寧夏的網友在發布的筆記中稱中衛沙坡頭景區「果然意料之中，人從眾」：「感覺就是四個字支撐自己，來都來了……每個項目排隊至少兩小時……」還有甘肅網友在發布的關於敦煌鳴沙山的筆記中稱：「好消息：不堵駱駝。壞消息：堵人了……走兩步路等5分鐘。」並稱「誰把這個視頻發給匈奴單于，絲綢之路能早開幾百年」。
山東泰安有外國遊客爬泰山，爬到一半想回頭下山卻發現山上人太多，只能被迫順著人流方向爬完，感慨：「泰山把我拿下了。」桂林漓江也現演「百舸爭流」，據遊客發布視頻：「知道的明白我是來旅遊，不知道的還以為周瑜正在調集江東水軍攻陷水泊梁山呢」。
浙江溫州雁蕩山飛拉達攀岩景區發生堵塞致部分遊客在半山腰被困一個小時的驚險場面。景區回應稱，擁擠情況時有發生，工作人員將進行疏導和限流。然而，遊客若需救援則需支付300元人民幣（約41.4美元）一人的費用，這項收費也引發爭議。
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