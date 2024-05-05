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韓人瘋張家界 5月旅團暴增608%

中國新聞組／北京5日電

今年「五一」假期期間，中國多個熱門城市旅客客流量接連突破歷史紀錄，網友感嘆「據說每個城市都來了1億人」。

人民網報導，今年五一國際勞動節恰逢周五，加上原本5月5日的南韓兒童節，這個五一南韓也迎來今年最長的黃金假期。根據南韓知名旅行社最新統計，5月份中國跟團遊的預訂量同比暴增608%，熱門目的地主要是張家界、芙蓉鎮等。

據悉，為了應對張家界跟團遊需求激增，南韓旅行社近期推出從地方機場出發前往張家界的旅行團，到今年9月的張家界跟團遊預訂率已經達到60%。除張家界之外，南韓跟團遊客還喜歡去九寨溝，散客則是更愛去吉林長白山等地。

近期，「張家界擠滿韓國人」的話題頻上熱搜，網友表示，南韓甚至廣泛流傳一句標語——「孝敬父母，就送他們去張家界旅遊」。

據媒體報導，張家界口岸已實現24小時落地簽審核，入境30分鐘便捷通關，大型酒店、餐飲店等都重建或增設外卡收單POS機。甚至路邊的水果攤主，都能用幾句簡單的韓語交流。而景區內，中英日韓四語標牌隨處可見。

數據顯示，今年1月前往中國的南韓民眾超過14萬人次，同比大增908%。而張家界1-2月接待入境遊客10.6萬人次，其中來自南韓的有4.58萬人次。

今年以來，南韓預訂張家界旅遊產品的60歲以下消費者占比為66%，陪父母同遊的消費者群體快速增長，從「銀髮遊」轉變為「家庭遊」。

南韓民眾熱中於前往張家界旅遊的原因，或是因為南韓多山地，一直以來酷愛登山，同時張家界與南韓的距離合適，且擁有著在南韓見不到的地貌。

張家界市市長王洪斌曾提到，1999年起張家界就在開拓南韓市場，陸續與七個南韓城市開通直航。2001年，南韓觀光社社長張洪奎受邀來張家界，當時就被充滿視野的奇山異峰所震撼，回國後主動積極宣傳，將張家界推為「旅行首選」。

南韓 觀光 勞動節

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